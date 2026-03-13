Detienen a presunto implicado en asalto a plaza Metrópoli

Autoridades de la Ciudad de México informaron la detención de un presunto implicado en el asalto ocurrido en la plaza comercial Metrópoli Patriotismo.

De acuerdo con los reportes oficiales, el robo se registró el 12 de marzo, cuando varios sujetos irrumpieron en una tienda departamental ubicada dentro del centro comercial, en la colonia San Pedro de los Pinos.

Según las autoridades, los individuos rompieron una vitrina del establecimiento y sustrajeron varios teléfonos celulares, para luego huir del lugar a bordo de un camión de color blanco.

Tras el reporte del asalto, monitoristas del C2 Sur revisaron las cámaras de videovigilancia de la capital y lograron ubicar la unidad circulando sobre la Calzada de Tlalpan.

Interceptan vehículo y detienen a conductor

Elementos policiales desplegados en campo dieron alcance al vehículo en la colonia Álamos, donde detuvieron al conductor.

Durante la revisión, los agentes encontraron cinco teléfonos celulares con etiquetas de la tienda departamental, además de dos mazos, un martillo y 30 envoltorios con presunta marihuana.

El detenido fue identificado como Adolfo N., de 40 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con el camión y los objetos asegurados para determinar su situación legal.

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