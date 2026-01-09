José Patiño ganador de Ariel 2025 vive sin ingresos ni vivienda

José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025 como Revelación Actoral por su participación en la película “No nos moverán”, enfrenta una situación económica crítica que lo llevó a permanecer en un albergue de la Ciudad de México durante esta semana, tras quedarse sin ingresos ni vivienda.

Ante la falta de recursos, el actor informó que acordó con un grupo de mujeres que se instalan en la Alameda Central para vender objetos personales como una forma inmediata de subsistencia, mientras busca una oportunidad laboral estable.

Despido del proyecto Pilares y proceso legal

Patiño señaló que hasta mayo de 2025 se desempeñaba como Jefe de Departamento de Inclusión Educativa de las Diversidades dentro del proyecto Pilares. Tras su salida del programa, inició una querella legal relacionada con su despido, situación que, de acuerdo con su testimonio, lo dejó sin ingresos fijos.

Indicó que, después de su separación del cargo, en julio recibió la nominación al Ariel y posteriormente el reconocimiento, lo que lo llevó a concentrarse en actividades relacionadas con la promoción de la película, sin que ello se tradujera en estabilidad económica.

Condiciones en el albergue y falta de vivienda

El actor relató que acudió a un albergue como última opción, donde permaneció solo una noche debido a que no se sintió seguro en el lugar. Desde entonces, optó por permanecer en la vía pública durante la noche.

Previamente, entre octubre y diciembre, contó con el apoyo temporal de un conocido que le permitió alojarse en su domicilio. Durante ese periodo, Patiño vendía artículos por las mañanas y entregaba lo recaudado como contribución, pero tuvo que abandonar el lugar al cierre del año.

Situación familiar y de salud

El actor explicó que su madre reside en el extranjero y atraviesa una situación delicada, mientras que mantiene una relación distante con su padre desde hace años.

Detalló que solicitó apoyo a familiares cercanos, sin obtener respuesta favorable, debido a la percepción de que el reconocimiento cinematográfico implica estabilidad económica.

¿Dónde quedó su Ariel y cómo dijo generaría ingresos?

Parte de sus pertenencias, incluida la estatuilla del Ariel, permanecen en el domicilio donde se hospedó meses atrás, a la espera de poder recuperarlas. Mientras tanto, confirmó que contará con un espacio en la Alameda Central para comercializar lo que tenga a su alcance.

Asimismo, señaló que tenía previsto participar en un nuevo proyecto cinematográfico que finalmente no se concretó, lo que complicó aún más su situación laboral.

Comentarios