Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_jj5_UZWQA_Egd_KD_12db294ec6
Escena

Trevor Noah se despide como anfitrión de los Grammy 2026

Trevor Noah regresará como presentador de los Premios Grammy 2026, marcando su sexta y última participación como anfitrión del evento musical

  • 13
  • Enero
    2026

La Academia de la Grabación y CBS confirmaron que el comediante y presentador ganador del Emmy, Trevor Noah, volverá a conducir los Premios Grammy en su edición 2026, la cual marcará su despedida definitiva como anfitrión.

La ceremonia número 68 de los Annual Grammy Awards se llevará a cabo el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en vivo por CBS y vía streaming en Paramount+.

Seis ediciones consecutivas

Trevor Noah inició su etapa como presentador en 2021, en plena pandemia de COVID-19, y desde entonces se mantuvo al frente de la gala durante seis años consecutivos, un logro que no se registraba desde los años setenta.

EH UNA FOTO - 2026-01-13T103610.240.jpg

Además de conducir el evento, Noah participará como productor ejecutivo junto a Ben Winston, Raj Kapoor y Jesse Collins.

Ben Winston, productor ejecutivo del programa, destacó la huella que Noah deja en los Grammy, calificándolo como uno de los mejores anfitriones en la historia del evento por su inteligencia, humor y cercanía con los artistas.

Esta edición también marcará el final de una era, ya que será la última transmisión de los Grammy por CBS, cadena que emitió la ceremonia desde 1973.

EH UNA FOTO - 2026-01-13T103705.106.jpg

Una noche llena de estrellas

La gala de 2026 promete ser memorable, con Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por artistas y productores como Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y SZA, entre otros.

La despedida de Trevor Noah como anfitrión anticipa una noche histórica tanto para la música como para la televisión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_x_a389e83830
¡Todo listo para el Día del Patrimonio de NL!
inter_trump_petroleo_cuba_2_ea7c200a82
Estados Unidos dejará que México envíe petróleo a Cuba
607279795_18561534727054776_1419630988094069194_n_5ad993dad1
Thalía se reencuentra con sus telenovelas gracias a la IA
publicidad

Últimas Noticias

escena_gael_garcia_bernal_premio_francia_167ad4f3db
Francia galardona a Gael García Bernal por su trayectoria
nl_poder_judicial_c82ae3809e
Realiza Ejecutivo pago por más de $415 mdp a Poderes y Autónomos
macron_reunion_sheinbaum_2a96039184
Francia se suma a ejercicios militares en Groenlandia
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×