Trevor Noah se despide como anfitrión de los Grammy 2026

La Academia de la Grabación y CBS confirmaron que el comediante y presentador ganador del Emmy, Trevor Noah, volverá a conducir los Premios Grammy en su edición 2026, la cual marcará su despedida definitiva como anfitrión.

La ceremonia número 68 de los Annual Grammy Awards se llevará a cabo el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en vivo por CBS y vía streaming en Paramount+.

Seis ediciones consecutivas

Trevor Noah inició su etapa como presentador en 2021, en plena pandemia de COVID-19, y desde entonces se mantuvo al frente de la gala durante seis años consecutivos, un logro que no se registraba desde los años setenta.

Además de conducir el evento, Noah participará como productor ejecutivo junto a Ben Winston, Raj Kapoor y Jesse Collins.

Ben Winston, productor ejecutivo del programa, destacó la huella que Noah deja en los Grammy, calificándolo como uno de los mejores anfitriones en la historia del evento por su inteligencia, humor y cercanía con los artistas.

Esta edición también marcará el final de una era, ya que será la última transmisión de los Grammy por CBS, cadena que emitió la ceremonia desde 1973.

Una noche llena de estrellas

La gala de 2026 promete ser memorable, con Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por artistas y productores como Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y SZA, entre otros.

La despedida de Trevor Noah como anfitrión anticipa una noche histórica tanto para la música como para la televisión.

