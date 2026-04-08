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Escena

Juan Soler destaca profesionalismo en obra "El Amante Infiel"

Su desempeño ha sido bien recibido por los asistentes, quienes destacan la naturalidad con la que encarna a un hombre dividido entre el deseo y la culpa

  • 08
  • Abril
    2026

El actor argentino Juan Soler se encuentra actualmente en una nueva etapa sobre los escenarios con la obra de teatro El Amante Infiel, donde explora un personaje complejo marcado por los conflictos emocionales y las decisiones que ponen a prueba la lealtad.

Presentación en Monterrey

La obra se presentará en Monterrey el próximo 18 y 19 de abril.

En esta puesta, Soler apuesta por una interpretación más íntima y madura, alejándose momentáneamente de la televisión para reconectar con el público desde el teatro.

Responde a rumores

Hace unos días señalaban que el actor y Claudia Lizaldi estuvieran vinculados sentimentalmente, sin embargo, el actor menciona que todos han sido muy profesionales en esta puesta en escena.

“Con todos había trabajado, mira si te pones a ver la carrera de cada uno de los que estamos en escena, te das cuenta que tenemos carreras larguísimas, el que menos años tiene en la carrera son 25 años, entonces estás hablando de artistas que ya pasaron por absolutamente todo y que se siguen manteniendo.Llegar, llega cualquiera, a la cima, el tema es mantenerte” dijo Soler.

Los rumores comenzaron a circular en redes sociales y algunos espacios de espectáculos, donde se especulaba sobre una posible cercanía más allá de lo profesional, generando curiosidad entre seguidores de ambos.

Sin embargo, tanto Soler como Lizaldi han dejado claro en distintas ocasiones que su relación se limita a una amistad y coincidencias laborales, desmintiendo cualquier vínculo amoroso.

A pesar de ello, la conversación mediática creció alimentada por interpretaciones y apariciones públicas, reflejando una vez más cómo la vida personal de las figuras públicas suele ser objeto de especulación constante.

Una historia sobre relaciones e infidelidad

La historia gira en torno a las relaciones de pareja y las consecuencias de la infidelidad, un tema universal que el actor logra transmitir con intensidad y cercanía.

Su desempeño ha sido bien recibido por los asistentes, quienes destacan la naturalidad con la que encarna a un hombre dividido entre el deseo y la culpa, generando empatía en cada función.

Con este proyecto, Juan Soler reafirma su versatilidad artística y su compromiso con propuestas escénicas que invitan a la reflexión.


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