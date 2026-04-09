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Nuevo León

Refuerza Guadalupe "Apoyo Vial" con más de mil servicios

Este esquema fue creado por el Gobierno de Guadalupe ante la necesidad de mantener la movilidad en las principales avenidas

  • 09
  • Abril
    2026

El municipio de Guadalupe ha brindado más de mil servicios a automovilistas a través del programa gratuito de Auxilio Vial, implementado hace siete meses para apoyar a quienes enfrentan fallas mecánicas en sus vehículos.

Brindan apoyo gratuito a automovilistas

Este programa ha ofrecido asistencia en casos como llantas ponchadas, paso de corriente para baterías descargadas, así como servicio de grúa, apoyo a conductores sin combustible y abanderamiento en percances viales.

Buscan mantener la movilidad en avenidas

Este esquema fue creado por el Gobierno de Guadalupe ante la necesidad de mantener la movilidad en las principales avenidas, ya que una falla menor puede provocar congestionamientos importantes.

Las unidades de Auxilio Vial realizan recorridos constantes por la ciudad y, al detectar algún vehículo detenido, se acercan para brindar apoyo inmediato.

Ponen a disposición número de atención

Además, los ciudadanos pueden solicitar el servicio a través del número 81 8030 6000, extensión 1503.


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