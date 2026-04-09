Música latina rompe récord en EUA con ingresos históricos

La música latina cada año está ganando más terreno en Estados Unidos y esta vez alcanzó un nuevo récord.

De acuerdo con información de la Asociación de la Industria de la Grabación de EUA (RIAA, en inglés), la música latina en el país alcanzó los mil millones de dólares en ingresos a nivel mayorista.

Esto no es algo aislado, pues de acuerdo al comunicado de la RIAA, este logro marca el décimo año consecutivo de crecimiento y supera al mercado general de la música grabada.

Además, la música latina representa en la actualidad el 8.8% de los ingresos totales de Estados Unidos.

Este crecimiento ha sido principalmente impulsado por el servicio de streaming, el cual representa el 98.8% de los ingresos.

Más de la mitad de esta cifra proviene de suscripciones pagas, con $557,5 millones de dólares, reflejando la capacidad de la música latina de atraer nuevos oyentes y mantener el interés de su público actual.

El informe también destaca oportunidades adicionales de expansión en otros formatos, licencias y el uso responsable de la inteligencia artificial para mejorar el descubrimiento y generar nuevas fuentes de ingresos.

Por último, la RIAA manifestó en su comunicado que, con el alcance global en expansión y nuevas formas de conexión entre artistas y sus seguidores, la música latina sigue generando resultados mientras los sellos discográficos impulsan el crecimiento del mercado a través de alianzas y nuevas oportunidades.

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