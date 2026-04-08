Reportan baja venta de boletos para WrestleMania 42

WrestleMania 42 enfrenta un panorama atípico previo a su realización, luego de que reportes actualizados a abril de 2026 confirmaran una venta de boletos por debajo de lo esperado, situación que ha llevado a la WWE a implementar ajustes en su estrategia.

Venta de boletos avanza, pero sin alcanzar el ritmo esperado

De acuerdo con reportes recientes, el evento registra alrededor de 38 mil boletos vendidos para la primera noche y cerca de 40 mil para la segunda, cifras que aún se mantienen lejos de un lleno total, ya que la capacidad del Allegiant Stadium ronda desde los 65,000 hasta los 72,000 espectadores.

Aunque la venta continúa activa, el comportamiento ha sido más lento en comparación con ediciones anteriores, donde el evento lograba acercarse al lleno semanas antes de su realización.

WWE reduce precios y ajusta capacidad

Ante este escenario, la WWE ha optado por reducir el precio de los boletos y modificar la configuración del recinto.

Entre las medidas destaca la disminución del aforo disponible, con el objetivo de mejorar la ocupación durante las dos noches del espectáculo.

¿Cuánto cuestan los boletos para asistir a WrestleMania 42?

En abril de 2026, los boletos para WrestleMania 42 presentan una amplia variación dependiendo de la zona y tipo de acceso.

Entradas más económicas: entre 240 y 270 dólares por noche, con algunos ajustes recientes que las han colocado cerca de los 180 a 200 dólares en zonas altas.

entre 240 y 270 dólares por noche, con algunos ajustes recientes que las han colocado cerca de los 180 a 200 dólares en zonas altas. Combo para ambas noches: entre 450 y 750 dólares.

entre 450 y 750 dólares. Zonas medias: entre 500 y 1,500 dólares, dependiendo de la ubicación.

entre 500 y 1,500 dólares, dependiendo de la ubicación. Zonas premium o ringside: pueden superar los 2,000 hasta más de 9,000 dólares.

A pesar de la reducción en precios, el costo total para asistir considerando viaje, hospedaje y alimentación continúa siendo un factor que influye en la decisión de los aficionados.

Cartelera confirmada rumbo a WrestleMania 42

En medio de este contexto, la cartelera del evento ya cuenta con múltiples combates confirmados, incluyendo luchas titulares y enfrentamientos clave.

Luchas confirmadas

Campeonato Mundial Peso Pesado: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

CM Punk (c) vs. Roman Reigns Campeonato WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton Campeonato Femenino WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley Campeonato de Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams

Ladder Match por el Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio

Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio Brock Lesnar vs. Oba Femi

Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

Lucha en equipos: LA Knight & The Usos vs. Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed

Factores que influyen en la baja demanda

Diversos elementos han sido señalados como posibles causas del comportamiento en taquilla. Entre ellos destaca la respuesta mixta del público a las historias actuales, así como el impacto de los costos para asistir al evento.

También influye que la cartelera fue confirmada de forma progresiva, lo que retrasa la compra anticipada de boletos.

Buscan repuntar en la recta final

En las últimas semanas, la WWE ha intensificado la promoción del evento, apostando por segmentos televisivos, rivalidades principales y la participación de figuras mediáticas para elevar el interés del público.

WrestleMania representa el evento más importante del calendario de la empresa, por lo que el comportamiento del boletaje es un indicador clave del nivel de expectativa.

A pocos días de su realización, la evolución en la venta será determinante para saber si WrestleMania 42 logra acercarse a los niveles de convocatoria que han marcado su historia reciente.

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