Julio Iglesias contrata a abogado para responder a acusaciones

Tras las acusaciones en su contra de este martes, Julio Iglesias contrató al abogado José Antonio Choclán para enfrentar la denuncia por presuntos abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras de sus residencias en el Caribe.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración como testigos protegidas a las dos mujeres, quienes el pasado 5 de enero presentaron la denuncia con el respaldo de la organización Women’s Link.

En la acusación presentada, se menciona que los hechos habrían ocurrido en 2021 en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Según una investigación publicada por el medio español elDiario.es y Univisión EUA, una de las denunciantes se desempeñaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta.

Hasta el momento, el caso se encuentra en fase de investigación fiscal, bajo carácter reservado, por lo que no ha sido judicializado.

Al tratarse de diligencias abiertas por la Fiscalía, el abogado defensor no puede personarse aún en el procedimiento.

El Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para determinar si archiva la causa o presenta una querella ante la Audiencia Nacional.

El despacho de José Antonio Choclán, con sede en Madrid, ha participado en diversos casos de alto perfil. Entre ellos, la defensa del futbolista Cristiano Ronaldo en su proceso por fraude fiscal, así como la de varios jugadores implicados en el caso del presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011. También ha representado a figuras políticas en investigaciones por corrupción y, previamente, al hermano del cantante, Carlos Iglesias, en un proceso por fraude a Hacienda.

Desde que se dieron a conocer las acusaciones esta semana, Julio Iglesias no ha hecho declaraciones públicas. Únicamente señaló a la revista Hola que el asunto “se va a aclarar”.

Comentarios