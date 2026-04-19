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Internacional

Irán denuncia ataque de EUA a buque como violación a la tregua

El ejército iraní denunció que el ataque cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto y dijo haber respondido con ataques de drones a barcos de EUA

  • 19
  • Abril
    2026

El Ejército de Irán denunció que el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya emitió un comunicado la madrugada de este lunes para explicar que Estados Unidos "atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Oman, violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina".

En el mensaje, que recoge la agencia iraní Tasnim, explica que el Ejército estadounidense disparó contra el barco para inutilizar su sistema de navegación y que soldados norteamericanos subieron a la embarcación.

"Después del ataque de EUA, las fuerzas iraníes también atacaron barcos militares estadounidenses con drones," agregó el comunicado, sin dar más detalles.

El Ejército de Teherán también informó que el buque se trata de un portacontenedores que viajaba desde China hacia Irán.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

"Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien", informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Posteriormente, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones del Ejército en Oriente Medio, precisó en un comunicado que realizaron "repetidas advertencias", durante seis horas, tras lo que el destructor estadounidense ordenó evacuar la zona de máquinas del carguero y efectuó varios disparos para inhabilitar su propulsión.

El estrecho de Ormuz, arteria clave por donde transita el 20 % del crudo mundial, sigue bloqueado cuando se cumplen cincuenta días del inicio de los ataques de EUA e Israel contra Irán.

Irán recuperó el sábado el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura.

En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

El incidente con el buque sucede a las puertas de una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, a la que asistirá el vicepresidente estadounidense, JD Vance, mientras que Irán ha negado su participación en las conversaciones hasta que Washington levante su bloqueo marítimo.


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