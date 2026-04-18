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Estas son 10 canciones más románticas de Luis Miguel, según IA

Aquí te presentamos los sencillos más representativos de la trayectoria de ‘El Sol’, quien incursionó en los boleros en la década de los noventas

  • 18
  • Abril
    2026

Más allá de la polémica, Luis Miguel se ha consolidado como uno de los intérpretes más influyentes de la historia

Con motivo de su cumpleaños número 56, el día de hoy te presentamos las 10 canciones más románticas de "El Sol", según la Inteligencia Artificial (IA).

10. 'Contigo a la distancia' - 1991

Un bolero que plantea el amor como una presencia constante, incluso en la distancia.

9. 'Si nos dejan' - 1991

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 Compuesta por José Alfredo Jiménez e incluida en el álbum Romance.     Promesa de amor idealista que desafía cualquier obstáculo externo.

8. 'Amor, Amor, Amor' - 2001

Tema principal de la telenovela "El Manantial" cuyo videoclip muestra los distintos tipos de amor que existen en el mundo.     Versión moderna con tintes de big band; celebra el amor de forma ligera y optimista.

7. 'No sé tú' - 1991 

Bolero sobre la distancia y la persistencia del sentimiento amoroso. 

6. 'Te necesito' - 2003

"Yo te necesito como el aire que respiro" es uno de los sencillos más reconocidos de 33. Balada de dependencia emocional y necesidad afectiva directa.

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5. 'Tengo todo excepto a ti' - 1990

Balada de dependencia emocional y necesidad afectiva directa. Lanzada en 1990 en su álbum 20 Años. Escrita por Juan Carlos Calderón, la canción alcanzó el número uno en Billboard Hot Latin Songs. 

4. 'Entrégate' - 1990

Declaración de amor apasionada que invita a entregarse sin reservas, cuya letra fue censurada en México. Perteneciente al álbum 20 años, se volvió un éxito para muchos.

3. 'Por debajo de la mesa' - 1997

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Bolero contemporáneo sobre un amor discreto y contenido, cargado de deseo. Compuesta por Armando Manzanero e interpretada por el Sol. Una de las más características del álbum Romances.

2. 'Hasta que me olvides' - 1993

Amor obsesivo que se niega a desaparecer; una de sus interpretaciones más intensas del álbum "Aries", debido a que fue dedicada a su madre, Marcela Basteri.

1. 'La incondicional' - 1989

Balada sobre lealtad absoluta incluso en relaciones desequilibradas. Mezcla amor, entrega y cierta melancolía. Considerada uno de los videoclips más costosos de la época.


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