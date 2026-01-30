Podcast
kpop_grammy_por_que_esta_nominado_es_posible_que_gane_por_primera_vez_eccad7b6a3
Escena

K-pop marca nominaciones Grammy 2026: ¿es posible que gane?

Las votaciones finales determinarán si esta generación asociada al modelo coreano logra concretar el primer triunfo en la historia de estas categorías

  • 30
  • Enero
    2026

Las nominaciones a los Premios Grammy 2026 colocaron al K-pop y a proyectos vinculados con este modelo musical dentro de las principales categorías por primera vez. Grabaciones y canciones relacionadas con artistas formados bajo el sistema de ídolos coreano competirán en grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo, un movimiento que marca un cambio en la relación entre la Academia de Grabación y este sector de la industria musical.

Entre los casos destaca Rosé, integrante de Blackpink, quien obtuvo nominación a grabación del año por APT. junto a Bruno Mars. En canción del año también aparecen postulaciones vinculadas al K-pop, como Golden, interpretada por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami para la banda sonora de la película animada KPop Demon Hunters. El grupo Katseye, creado por HYBE mediante un sistema de entrenamiento tipo K-pop con integrantes internacionales, compite como mejor artista nuevo.

AP26030318317120.jpg

¿Qué tipo de K-pop llegó a las categorías principales?

Especialistas en estudios coreanos señalan que las obras nominadas responden a una estructura híbrida. Explican que, aunque varios de los intérpretes fueron reclutados y entrenados bajo el sistema de producción del K-pop, las canciones seleccionadas se orientan al mercado global y utilizan mayormente letras en inglés, además de colaboraciones con figuras del pop internacional y vínculos con producciones de plataformas de streaming.

También indican que proyectos como Katseye fueron diseñados desde su origen con integración multicultural y estrategia global, siguiendo métodos de entrenamiento del K-pop, pero con posicionamiento directo hacia audiencias fuera de Corea del Sur.

Producciones de streaming y colaboraciones amplían el alcance

AP26020758450831.jpg

Las nominaciones actuales comparten conexiones con productos de alto consumo masivo. KPop Demon Hunters proviene de una producción animada de Netflix, mientras que APT. es una colaboración con Bruno Mars. Katseye, por su parte, cuenta con una serie documental de formación distribuida en streaming. Investigadores señalan que esta combinación de industria musical y contenido audiovisual facilita la entrada a circuitos de premiación dominados por el pop angloparlante.

Académicos consultados apuntan que, a diferencia de años previos donde grupos como BTS, Seventeen o Stray Kids lograron récords de ventas y reproducciones sin recibir premios principales, las postulaciones actuales integran elementos de pop mainstream que encajan con los patrones históricos de votación.

Idioma y mercado influyen en el reconocimiento

Analistas sostienen que la presencia predominante del inglés en los sencillos nominados pudo influir en la decisión de los votantes. Añaden que la industria ha mostrado resistencia a premiar canciones con letras no inglesas en categorías generales. Las tendencias recientes del K-pop muestran un aumento en lanzamientos bilingües o totalmente en inglés para ampliar distribución y programación en radio.

Reportes de medición de consumo musical en 2025 registraron una disminución en reproducciones de música nueva en Estados Unidos, lo que abrió espacio a propuestas globales con respaldo de audiencias digitales.

bruno mars rose apt grammy 2026.jpg

Escenario abierto para el primer Grammy vinculado al K-pop

Especialistas de la industria consideran que la posibilidad de que un proyecto ligado al K-pop gane un Grammy en categorías principales ya forma parte del escenario competitivo. Otros analistas advierten que el resultado dependerá de cómo la Academia defina y clasifique estas propuestas híbridas frente al pop tradicional.

Las votaciones finales determinarán si esta generación de artistas y producciones asociadas al modelo coreano logra concretar el primer triunfo en la historia de estas categorías.


