Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_peso_pluma_kenia_os_78fbd6da90
Escena

Kenia Os vuelve a la música entre rumores sobre Peso Pluma

El regreso musical de Kenia Os con nuevos temas coincidió con versiones que la señalan como pieza clave en las finanzas de Peso Pluma, sin confirmación oficial

  • 24
  • Enero
    2026

Kenia Os regresó a la música con “Belladona” y “Una y Otra Vez”, temas que formarán parte de su próximo álbum “K de Karma” y que han sido bien recibidos por sus seguidores.

Sin embargo, el estreno vino acompañado de nuevos rumores sobre su relación con Peso Pluma, con quien está por cumplir un año de noviazgo.

En días recientes surgieron versiones que señalan que la cantante tendría un papel clave en la administración financiera del intérprete de “Ella baila sola”.

De acuerdo con información difundida en programas de espectáculos, Kenia Os habría asumido el control de sus finanzas tras detectar desorden en ese ámbito.

Las mismas versiones indican que la artista habría tomado decisiones dentro del equipo de trabajo de Peso Pluma, incluyendo la salida de algunos colaboradores, con el objetivo de poner orden en las cuentas.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido estas afirmaciones.

La polémica se intensificó tras una entrevista de Kenia Os en la que habló de los inicios de su romance, ocurrido durante la grabación del video de “TOMMY & PAMELA”, cuando el cantante aún tenía pareja. Sus declaraciones provocaron reacciones indirectas de exparejas del músico en redes sociales.

Pese al revuelo, los seguidores de ambos artistas han mostrado apoyo a la relación y mantienen el foco en la nueva etapa musical de Kenia Os.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_XTQK_8_XIAA_9y_FS_ece7c1d2be
'Aperture' de Harry Styles rompe récord histórico en streaming
escena_maillia_bogueto_paris_daad63ae70
El Malilla y El Bogueto llevan el urbano mexicano a París
Whats_App_Image_2026_01_23_at_4_17_43_PM_35521d05a7
Rendirán homenaje a Juan Gabriel en la Arena Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

vinculan_el_botox_con_supuestos_complices_edomex_a92ad3918d
Vinculan a 'El Botox' por delitos de alto impacto en Edomex
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
tigres_femenil_2026_vs_atlas_ebaa97c4e8
Tigres Femenil se mantiene como líder tras vencer al Atlas
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×