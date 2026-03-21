Niall Horan escribió una nueva canción sobre Liam Payne

El cantante irlandés Niall Horan rendirá homenaje a su fallecido compañero Liam Payne con una emotiva canción incluida en su próximo álbum, tras un periodo de duelo que lo llevó a alejarse de la vida pública.

En entrevista, el artista reveló que su nuevo disco, Dinner Party, incluirá el tema “End of an Era”, una balada íntima inspirada en la pérdida de Payne, quien murió en octubre de 2024 a los 31 años.

Un duelo en silencio

Horan confesó que, tras el funeral de su amigo, decidió “aislarse un poco” para procesar el dolor en privado. Durante ese periodo, enfrentó una mezcla de emociones al recordar su historia juntos.

“Los videos y fotos eran nostálgicos… junto con miedo, tristeza y todo lo que conlleva el duelo”, explicó.

El cantante también destacó el vínculo único que compartían: “Hay recuerdos que solo él y yo podemos compartir… siempre dijimos que solo nosotros tenemos esa experiencia”.

El tema fue coescrito junto al productor Julian Bunetta, quien reveló que la canción fue reescrita varias veces hasta lograr capturar la emoción adecuada.

“Sería fácil no escribir sobre ello porque es un tema difícil… estoy orgulloso de él por haberlo hecho”, señaló.

Descrita como una especie de “nana”, “End of an Era” refleja el impacto emocional de la pérdida, desde el shock inicial hasta la nostalgia por los momentos compartidos.

La muerte que marcó a una generación

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. Días antes, Horan había convivido con él durante una parada de su gira en esa ciudad.

“Parecía estar en buena forma… nos reímos mucho”, recordó. La noticia lo tomó por sorpresa: “No podía creerlo… pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la ira”.

Tras su muerte, Horan expresó públicamente estar “absolutamente devastado”, recordando a Payne como una persona con energía contagiosa y gran pasión por la música.

Homenajes de los demás integrantes

Además del homenaje de Niall Horan, la muerte de Liam Payne provocó una ola de tributos profundamente emotivos por parte del resto de los integrantes de One Direction, cada uno reflejando su relación personal con él.

Tras conocerse la noticia en 2024, los cuatro integrantes restantes, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik, emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron estar “completamente devastados” y señalaron que necesitaban tiempo para procesar la pérdida de alguien a quien consideraban “un hermano”.

Ese mensaje marcó el tono general: más allá de la fama, lo que predominó fue la idea de una hermandad construida durante años de éxito global.

Louis Tomlinson: dolor y promesa

El tributo de Louis Tomlinson fue uno de los más personales. El cantante aseguró sentirse “devastado” y habló abiertamente de la cercanía que tenía con Payne, tanto dentro como fuera del escenario.

Incluso, prometió estar presente en la vida del hijo de Liam, un gesto que reflejó la profundidad de su vínculo. Más adelante, canalizó ese duelo en su música, con canciones que abordan la pérdida y la culpa emocional.

Zayn Malik: respeto y gratitud

Por su parte, Zayn Malik destacó el papel de Payne durante los inicios de la banda, recordando su profesionalismo y apoyo en momentos clave.

Además, llegó a posponer fechas de su gira tras la muerte, una señal clara del impacto emocional que tuvo la noticia en su vida personal y profesional.

En conciertos posteriores, también le dedicó mensajes y momentos especiales sobre el escenario.

Harry Styles: homenaje discreto pero significativo

El tributo de Harry Styles fue más reservado, pero igualmente profundo. El artista recordó a Liam como alguien con “energía contagiosa” y una personalidad que iluminaba a los demás.

A diferencia de otros, Styles optó por homenajes más sutiles, tanto en redes sociales como en su carrera artística, lo que muchos fans interpretaron como una forma íntima de procesar el duelo.

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