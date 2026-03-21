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Escena

BTS regresa con megaconcierto histórico en Seúl

La banda surcoreana volvió a los escenarios tras años de pausa con un show masivo que reunió a miles de fans y celebró la cultura coreana

  • 21
  • Marzo
    2026

La icónica agrupación de K-pop BTS regresó este viernes a los escenarios tras más de tres años de ausencia con un multitudinario concierto en la plaza de Gwanghwamun, donde miles de fans vibraron con su esperado reencuentro.

El espectáculo, realizado en el corazón de Seúl, congregó a unas 22 mil personas en el recinto principal, aunque autoridades estimaron que la asistencia total, considerando zonas aledañas, alcanzó cerca de 250 mil seguidores.

El concierto marcó el retorno oficial del grupo tras cumplir con el servicio militar obligatorio. Los siete integrantes, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, aparecieron en escena con una puesta en escena que fusionó el pop moderno con elementos de la tradición coreana.

La presentación inició con el sonido de la histórica campana del rey Seongdeok, mientras los artistas avanzaban desde el palacio Gyeongbokgung hasta el escenario principal.

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El show también sirvió como lanzamiento de su nuevo álbum ARIRANG, cuyo nombre retoma una de las canciones folclóricas más representativas del país.

Entre nostalgia y nuevos éxitos

El repertorio combinó temas recientes como “Body to Body” y “Swim” con éxitos globales como Butter, MIC Drop y Dynamite, desatando la euforia del público.

El cierre con “Mikrokosmos” iluminó la plaza con miles de lightsticks, símbolo característico de los conciertos de K-pop.

“Sentí mucha presión por el regreso, pero estar aquí es genial”, confesó Jungkook durante la presentación.

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Fans de distintas partes del mundo viajaron a Corea del Sur para presenciar el evento, consolidando el fenómeno global de BTS y su base de seguidores, conocida como ARMY.

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El evento se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, con calles cerradas, transporte suspendido y miles de policías desplegados para evitar incidentes, en un contexto donde Corea del Sur ha reforzado medidas tras tragedias recientes en eventos masivos.

A pesar de algunas críticas por las restricciones, el concierto transcurrió sin incidentes mayores.

El regreso de BTS marca el inicio de una gira mundial que incluirá decenas de conciertos en América, Europa y Asia, y que podría convertirse en una de las más lucrativas en la historia del K-pop.

Analistas prevén que la agrupación entre en un “segundo apogeo”, impulsada por el crecimiento global del género y la fidelidad de su fandom.


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