Kristen Stewart saborea su momento por filme 'Spencer'

Con la cinta Spencer en el que encarna a la princesa Diana, Kristen Stewart suena para ser nominada al Óscar.

Han pasado más de 13 años desde que se hizo famosa, siendo una adolescente, por su trabajo en la saga Twilight. En este tiempo, Kristen Stewart ha escrito reglas propias para su carrera y ha querido huir de encasillamientos.

Su último trabajo es Spencer, de Pablo Larraín, en el que da vida a Diana de Gales. A pesar del desaire en las nominaciones del SAG (los premios del Sindicato de Actores), su nombre suena para ser candidata al Óscar por su papel como Lady Di.

Sin embargo, parece que llegar a la gala de la Academia no es algo que le quite el sueño. "Me importa una mier...", dijo a Variety, en tono sarcástico. "Los Óscar son algo gracioso. Hay muchas películas y actuaciones increíbles que apenas se ven. Definitivamente dice algo sobre dónde estamos como presencia acumulativa, lo que estamos viendo, lo que nos importa", añadió.

Y señaló que apreciaba que algo en lo que estuvo involucrada hubiese propiciado una conversación tan amplia. De cumplirse los pronósticos, sería la primera nominación a un premio de la Academia para Stewart, que tiene una larga lista de trabajos a sus espaldas, desde que debutó en el cine con diez años en The Safety of Objects.

"Estoy sentada y disfrutando de los beneficios de una decisión que tomé cuando era una persona con la que todavía puedo identificarme, pero que ya no soy", dijo en 2015 a Interview Magazine sobre si quiso ser actriz desde pequeña.

La industria estuvo presente en la vida de Stewart desde niña, su madre era supervisora de guión y su padre, productor de televisión. "En aquel momento simplemente quería estar en los sets, ir a mil sitios diferentes y trabajar tan duro como lo hacen mis padres", afirmó.