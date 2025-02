La actriz Kim Sae-ron es localizada sin vida en su departamento

La actriz surcoreana Kim Sae-ron de 24 años fue hallada sin vida en su departamento en Seúl, Corea del Sur, este domingo 16 de febrero.

Según las autoridades, su cuerpo fue encontrado por una amiga que tenía programado un encuentro con ella alrededor de las 16:50 horas.

Al momento, las investigaciones no han revelado evidencia de una entrada forzada ni de violencia en la escena.

Kim Sae-ron era una actriz surcoreana nacida el 31 de julio de 2000. Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento a temprana edad y se convirtió en una de las actrices infantiles más destacadas de Corea del Sur.

A lo largo de su carrera, Kim Sae-ron ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas, demostrando su talento y versatilidad como actriz.

Algunos de sus papeles más destacados incluyen: A Brand New Life (2009), The Man from Nowhere (2010), Barbie (2012), entre otras.

Kim Sae-ron recibió varios premios y nominaciones por su trabajo, incluyendo el premio a la Mejor Actriz Infantil en los 47th Grand Bell Awards por su papel en "A Brand New Life".

Su muerte ha sido un shock para la industria del entretenimiento surcoreano y ha generado una gran conmoción entre sus fans y seguidores.

Aún se espera un informe oficial sobre las causas de su fallecimiento.

