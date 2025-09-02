Cerrar X
La Arrolladora encabezará el Grito de Independencia en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que La Arrolladora Banda El Limón será el grupo estelar en la noche del Grito de Independencia 2025 en el Zócalo

  • 02
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes a los artistas que se presentarán la noche del 15 de septiembre de 2025 en el Zócalo capitalino, como parte de las celebraciones patrias.

El plato fuerte de la velada será La Arrolladora Banda El Limón, agrupación que interpretará sus éxitos ante miles de asistentes.

“¿Tienes el video? A ver la sorpresa del 15 de septiembre”, comentó Sheinbaum en conferencia matutina, antes de proyectar el anuncio oficial del grupo principal.

Además de La Arrolladora, la celebración contará con la presencia de la cantante y actriz Alejandra Ávalos, quien aportará el toque de balada y música romántica, y del colectivo Legado de Grandeza, que dará voz al Himno Migrante en una noche dedicada a la identidad nacional.

Los espectáculos musicales están programados para iniciar a las 20:00 horas en la plancha del Zócalo, previo al tradicional Grito de Independencia encabezado por Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional.

El primer Grito de Sheinbaum como presidenta

Cabe señalar que este será el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, quien llega con un cartel que sigue la tradición de años recientes:

  • En 2024, el escenario fue para la Banda MS
  • En 2023, el turno fue de Grupo Frontera
  • En 2022, los protagonistas fueron Los Tigres del Norte

