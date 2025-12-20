Podcast
Nacional

Eliminación de examen de bachillerato beneficia al 95%: Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que, tras eliminar el examen de ingreso al bachillerato, 95% de los estudiantes acceden a una de sus tres primeras opciones educativas

  20
  Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la eliminación del examen de ingreso al bachillerato en el Valle de México ha permitido que 95% de los aspirantes ingresen a uno de los planteles incluidos en sus tres primeras opciones, lo que calificó como un avance significativo en materia educativa.

Desde el nuevo plantel del CBTIS, que estará concluido el próximo 27 de diciembre y será inaugurado en febrero, la mandataria destacó que durante años el examen único de la Comipems excluyó a miles de jóvenes de las escuelas de su preferencia.

Fin al modelo de exclusión

Sheinbaum recordó que, con el antiguo sistema, muchos estudiantes terminaban asignados a planteles muy lejanos o a opciones que no habían elegido, incluso hasta su opción número 30. En contraste, afirmó que con la implementación del Bachillerato Nacional, la realidad ha cambiado.

“Es una falsedad que el examen generara mejores estudiantes. Hoy, 95% de los jóvenes se queda en su tercera opción”, subrayó.

Durante el acto de entrega de las becas universales Benito Juárez, la presidenta exhortó a los jóvenes a comprometerse con su formación académica y con el esfuerzo que realizan sus familias y el Estado para garantizar el acceso a la educación.

“Estudien, comprométanse con su familia, con el prójimo, con la naturaleza y con la patria”, expresó.

Más espacios en educación media superior

Sheinbaum reiteró que uno de los objetivos centrales de su sexenio es crear 150 mil nuevos espacios en el nivel medio superior, y aseguró que se ampliarán aún más si la demanda lo requiere.

También destacó que su gobierno construye preparatorias cercanas a los hogares, ya que la distancia es una de las principales causas de abandono escolar, junto con los problemas económicos y la falta de interés.

Expansión del bachillerato

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se construyen 18 nuevos planteles de bachillerato, se amplían 25 existentes y 35 secundarias serán reconvertidas para ofrecer bachillerato en el turno vespertino.

La presidenta continuará este sábado su gira de trabajo por Querétaro, donde supervisará una planta de ciclo combinado y las obras del tren México-Pachuca.


