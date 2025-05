La Mafia encontró en la música ¡el elixir de la juventud!

“Muchos me han preguntado: ´¿Harías una canción con tal persona, con tal artista?´, pero no voy a grabar algo que no siento que es correcto para mí, y para mi público. Todos tienen su estilo, tienen sus canciones, y mis respetos para ellos. Hay música para todos.

“Soy fan de la música… pero las canciones también dependen de la letra, si la letra le falta el respeto a la mujer, prefiero no cantarlo”, afirmó el intérprete, quien junto al resto de la agrupación se presentará este sábado en la ciudad de Monterrey.