Médico evita prisión en caso por muerte de Matthew Perry

El Dr. Mark Chávez, de 55 años, evitó la cárcel tras declararse culpable de conspirar para suministrar ketamina al actor Matthew Perry en los meses previos a su muerte en 2023.

La sentencia fue dictada por la jueza Sherilyn Peace Garnett en un tribunal federal de Los Ángeles, quien ordenó ocho meses de arresto domiciliario, tres años de libertad supervisada y 300 horas de servicio comunitario.

Cooperación con autoridades

Previo a conocer su sentencia, Chávez expresó condolencias a la familia del actor y reconoció el impacto de su fallecimiento.

Sus abogados subrayaron que cooperó desde el inicio con la investigación y renunció voluntariamente a su licencia médica antes de la audiencia.

Chávez admitió haber obtenido la ketamina bajo pretextos falsos y proporcionarla al Dr. Salvador Plasencia, quien ya fue condenado a dos años y medio de prisión por vender la droga al actor.

Contexto del caso

Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler Bing en Friends, utilizaba ketamina de forma legal como tratamiento contra la depresión, pero buscó dosis adicionales fuera de su supervisión médica habitual.

Documentos judiciales señalan que Plasencia se aprovechó de la vulnerabilidad del actor, mientras que Chávez aceptó su responsabilidad en los hechos.

Investigaciones en curso

Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida el 28 de octubre de 2023, y la ketamina fue determinada como la causa principal de su muerte.

El caso ha generado debate sobre el uso indebido de anestésicos, la ética médica y la responsabilidad dentro de la industria del entretenimiento.

Chávez es el segundo sentenciado de cinco acusados relacionados con el fallecimiento del actor, y las autoridades buscan que las penas sean consistentes entre todos los implicados.

