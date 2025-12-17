Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_17_T142343_662_8d057d55a3
Escena

Los Óscar se transmitirán gratis por YouTube a partir del 2029

La Academia y YouTube acordaron transmitir gratuitamente los Óscar a nivel mundial a partir de 2029, poniendo fin a la era de ABC tras más de cinco décadas

  • 17
  • Diciembre
    2025

La ceremonia de entrega de los premios Óscar se retransmitirá gratis y a nivel mundial por YouTube a partir de 2029, tras un acuerdo alcanzado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la plataforma digital.

El convenio tendrá una duración inicial de cinco años, de 2029 a 2033, y entrará en vigor con la 101 edición de los premios. 

Más que la gala principal

El acuerdo no se limita a la ceremonia central.

También incluirá la alfombra roja, el Governors Ball, el anuncio de nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de premios científicos y técnicos, así como otros eventos vinculados a los Óscar.

4NACUMKHPJGNJHUTPOD42OMNLU.jpg

Además, YouTube albergará entrevistas, contenidos educativos sobre cine, programas especiales y podcasts relacionados con la Academia.

Audiencia global y accesibilidad

Con esta alianza, los Óscar podrán alcanzar una audiencia potencial de 2,000 millones de personas, correspondientes a los usuarios con acceso a YouTube, y contarán con subtítulos y pistas de audio en varios idiomas, ampliando su alcance internacional.

oscars (1).jpg

La iniciativa Google Arts & Culture permitirá el acceso digital a exposiciones y programas del Museo de la Academia, así como a la Colección de la Academia, la más grande del mundo en temática cinematográfica, con más de 52 millones de piezas.

Reacciones

“Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar”, expresaron la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

EH UNA FOTO - 2025-12-17T142621.889.jpg

Por su parte, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó que los Óscar “son una de las instituciones culturales esenciales que premian la excelencia narrativa y artística”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

premios_oscar_categoria_32b3c8873c
Conoce las precandidaturas de los Premios Oscar 2026
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T125547_501_eb158070e6
Rosalía lanza por sorpresa el videoclip de La Perla
PRENSA_E_Mundo_De_Fede_26_fa319c26bc
Fede Vigevani sorprende a sus fans regios con un show 360°
publicidad

Últimas Noticias

chris_evans_avengers_2025_64dfce6e9c
Chris Evans hace su regreso en la secuela de 'Avengers'
deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
finanzas_volaris_viva_adef2cfc14
Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×