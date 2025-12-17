Podcast
Nuevo León

Celebra gobernador en Juárez llegada de la Navidad con desfile  

El contingente estuvo integrado por 10 carros alegóricos decorados con temáticas de casitas de jengibre, galletas y caramelos

  • 17
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios, el Gobierno del Estado llevó el Desfile Navideño 2025 al municipio de Juárez, logrando una convocatoria de miles de personas que se dieron cita para disfrutar de la magia de la temporada.

El evento estuvo encabezado por el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quienes convivieron con las familias de la colonia Arcadia y sectores aledaños, compartiendo sorpresas y celebrando el espíritu decembrino.

La fiesta se desarrolló a lo largo de 2.4 kilómetros sobre la Avenida Arcadia. 

El contingente estuvo integrado por 10 carros alegóricos decorados con temáticas de casitas de jengibre, galletas y caramelos.

Un carro institucional del gobierno del Estado y shows en vivo con personajes icónicos de la temporada.

Pequeños y grandes se sumaron a la festividad disfrazados de duendes, renos y piñatas, creando un ambiente de júbilo mientras Santa Claus saludaba a los asistentes desde los vehículos iluminados.

En el presídium y durante el recorrido, también participaron la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha, y el alcalde de Juárez, Félix Arratia, junto a diversos funcionarios estatales y municipales.

El mandatario estatal destacó que este esfuerzo fue posible gracias a la colaboración de distintas empresas con operaciones en Nuevo León, reafirmando el compromiso del sector privado con la cohesión social y la preservación de las tradiciones que unen a las familias neoleonesas.


