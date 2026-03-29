Taylor Swift y Olivia Rodrigo coinciden en show de Paul McCartney

El concierto íntimo que ofreció Paul McCartney en el Fonda Theatre de Los Ángeles se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana, luego de que Taylor Swift y Olivia Rodrigo fueran vistas coincidiendo durante la velada.

El espectáculo, realizado la noche del sábado 28 de marzo de 2026, formó parte de una serie de dos presentaciones exclusivas en un recinto con capacidad para apenas 1,200 personas, lo que generó una atmósfera íntima y atrajo a decenas de celebridades.

Encuentro entre estrellas del pop

De acuerdo con imágenes captadas por paparazzi y difundidas en redes sociales, Taylor Swift y Olivia Rodrigo fueron vistas saliendo juntas del recinto, conversando con amigos tras el concierto.

Por su parte, Sabrina Carpenter también estuvo presente en el evento e incluso fue fotografiada junto a la actriz Joey King.

La presencia conjunta de las dos cantantes desató entusiasmo entre los fans, quienes celebraron el momento como una señal de buena relación entre ellas, especialmente tras especulaciones pasadas sobre una supuesta tensión entre Swift y Rodrigo.

El trasfondo entre Taylor y Olivia

La relación entre Taylor Swift y Olivia Rodrigo ha sido seguida de cerca por sus seguidores desde los inicios de la carrera de la joven cantante.

En un principio, Rodrigo expresó abiertamente su admiración por Swift, incluso realizando un cover de “Cruel Summer” que fue reconocido por la propia artista. Ambas intercambiaron mensajes públicos y coincidieron en eventos como los BRIT Awards 2021.

Sin embargo, ese mismo año surgió una polémica en torno a los créditos de composición del álbum Sour. En canciones como “1 step forward, 3 steps back”, Rodrigo utilizó elementos de “New Year’s Day”, lo que derivó en créditos compartidos con Swift y Jack Antonoff.

Posteriormente, en “deja vu”, también se añadieron créditos a Swift, Antonoff y St. Vincent (Annie Clark) por similitudes con “Cruel Summer”, lo que generó debate sobre regalías y procesos creativos en la industria.

A pesar de ello, Rodrigo ha aclarado en entrevistas que no existe conflicto personal, asegurando que no tiene problemas con otros artistas y que prefiere no prestar atención a teorías en redes sociales.

Un concierto lleno de celebridades

El evento destacó no solo por la música, sino por la impresionante lista de asistentes. Entre los músicos presentes figuraron Billie Eilish, Stevie Nicks, Christina Aguilera, John Mayer y Tate McRae.

También asistió Ringo Starr, marcando un momento especial al coincidir dos integrantes de The Beatles en el mismo recinto.

En el ámbito del cine y la televisión, se dejaron ver figuras como Margot Robbie, Harrison Ford, Reese Witherspoon, Emma Watson, Owen Wilson y Steve Carell, entre muchos otros.

El concierto formó parte del regreso a los escenarios de Paul McCartney tras finalizar su gira Got Back en 2025. A diferencia de sus presentaciones en estadios, este formato reducido permitió una conexión más cercana con el público.

Durante aproximadamente dos horas, el ex Beatle interpretó clásicos de su carrera con The Beatles, Wings y su etapa como solista, incluyendo temas como “Hey Jude”, “Let It Be”, “Blackbird” y “Now and Then”.

El ambiente fue descrito como emotivo y nostálgico, con asistentes cantando y coreando cada canción, en lo que muchos calificaron como una experiencia única y “curativa”.

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