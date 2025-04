Linkin Park encabezará show de apertura en la Final de Champions

La UEFA confirmó este miércoles que la banda estadounidense Linkin Park será la encargada de abrir el espectáculo de la Final de la UEFA Champions League 2025, que se celebrará el próximo 31 de mayo en el Allianz Arena, hogar del Bayern Múnich.

Este anuncio marca el regreso a lo grande de la agrupación de rock alternativo, que volvió a los escenarios recientemente tras una pausa de siete años, y que estrenará una remezcla especial inspirada en el torneo europeo más importante a nivel de clubes.

Según detalló la UEFA, Linkin Park ha compuesto y grabado una nueva remezcla que mezcla sus clásicos riffs de guitarra con sonidos e imágenes representativos de la Champions League. Se trata de una composición original que hará su debut en la ceremonia de apertura.

"Esta colaboración representa una experiencia completamente nueva para nosotros", señaló la banda en un comunicado. "Nos sentimos abrumados por el cariño de los fans y no podemos esperar para compartir este momento especial con millones de personas alrededor del mundo", añadieron.

La participación de Linkin Park en la final de Champions marca su primer gran evento global desde su regreso a los escenarios, luego de más de media década de silencio tras la muerte de su vocalista Chester Bennington.

Con un nuevo álbum recientemente lanzado, la agrupación californiana busca conectar con nuevas generaciones sin perder su sello característico.

La banda ha sido reconocida mundialmente por sus temas que fusionan rock, rap y electrónica, con éxitos como In the End, Numb, Somewhere I Belong y Bleed It Out, canciones que marcaron a toda una generación y que podrían formar parte del setlist para el evento.

La Final aún espera a sus protagonistas

Aunque ya se conoce el escenario y el espectáculo de apertura, aún faltan por definirse los equipos finalistas.

Barcelona y Paris Saint-Germain ya aseguraron su pase a Semifinales, mientras que este miércoles se conocerán los ganadores de las series entre Real Madrid vs Arsenal e Inter de Milán vs Bayern Múnich.

Las semifinales están programadas para jugarse el 29 de abril (ida) y el 6 de mayo (vuelta), con lo cual se conocerán los dos equipos que disputarán la gloria europea en Múnich.

