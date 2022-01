¡Llega a Monterrey el 2000 Pop Tour!

Junto a la capital de Nuevo León, Guadalajara y la Ciudad de México serán también sede del evento.

La sultana del norte regresará a la nostalgia con un nuevo evento en la Arena Monterrey, el 2000's Pop Tour dónde múltiples artistas emocionarán al publico regiomontano.

Una vez más y debido a la petición del público, BOBO se dio a la tarea de reunir a algunos de los más grandes exponentes de esta época dentro de un solo escenario.

El espectáculo estará rodeado de una imponente producción con un escenario nunca antes visto en formato 360; serán más de 3 horas de show en la que los asistentes podrán revivir los éxitos más importantes en una gran fiesta musical.

Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Kudai, Bacilos, PeeWee, Fanny Lu, Nicki Clan y Yahir, se encuentran listos para romper el escenario y mostrar toda la energía que los 2000´s tienen guardada.

Paty Cantú, sin duda es una de las voces femeninas más consolidadas de nuestro país, inicio su carrera musical en la agrupación Lu, para luego consolidarse como una exitosa solista, la cantante a sido nominada múltiples veces a premios como los KCA, Premios OYE, los 40 principales, los premios Telehit y MTV MIAW en donde resultó ganadora como la Artista de Año en el 2016; entre sus más grandes éxitos se encuentran Afortunadamente No Eres Tú, Goma de Mascar, No Fue Suficiente, Corazón Bipolar, entre otros.

Motel, la banda originaria de la Ciudad de México inició su carrera a principios del 2003 trayendo un sonido nuevo y refrescante con tintes de rock, logró colocar éxitos como Dime Ven, Y te vas, olvídame, Somos Aire, Dos Palabras y Lejos Estamos Mejor.

Playa Limbo ha logrado forjar una sólida trayectoria de más de 18 años en donde se ha posicionado en el gusto del público con grandes éxitos como 'El eco de tu Voz', 'Te dejé', '10 para las 10', 'El tiempo de ti', y más recientemente 'Luces de Sal' y 'Todo y Nada'; la banda originaria de Guadalajara ha girado no solo en México, sino alrededor del mundo en países como Tokio, Sidney, Madrid y Bangkok.

Por su parte, Kudai conquistó latinoamérica mostrando un estilo pop rock, que dio inicio al gran movimiento de la cultura 'emo' con temas como 'Escapar', 'Sin Despertar' y 'Ya Nada queda'; los originarios de Chile fueron multi nominados a diferentes premios juveniles, como los MTV latinoamérica, donde resultaron ganadores en la categoría de Mejor Artista, también fueron nominados en el 2008 en la categoría de Mejor álbum Pop Dúo o Grupo en los premios Grammy Latino.

En cuanto al grupo Bacilos, estos conquistaron la década de los 2000´s con grandes temas, entre los que destacan 'Caraluna', 'Mi Primer Millón', 'Tabaco y Chanel', 'Pasos de Gigantes', entre otros; la banda integrada por Jorge Villamizar y Andrés López se llevó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Canción del Año en 2003 por 'Caraluna'.

PeeWee, por otro lado, ha logrado posicionarse desde muy temprana edad en el gusto del público, gracias a su carisma y talento con temas como 'Sabes a Chocolate' y 'mi Dulce niña' al lado del exitoso grupo Kumbia Kings, para después despuntar su carrera como solista con las canciones 'Life is A Dance Floor', 'Quédate y Cumbaya', los cuales lo hicieron brillar no solo en México sino también en Estados Unidos y Latinoamérica.

La cantante colombiana Fanny Lu ha sido considerada como una de las grandes estrellas de la época de los 2000´s generando grandes éxitos como 'Tu No Eres Para Mí', 'Celos', 'No Te Pido Flores', entre otros; la estrella colombiana ha alternado su carrera de cantante como Juez y conductora en programas de Televisión como 'La Voz Colombia', 'La Voz Kids' y 'Pequeños Gigantes'.

Igualmente la banda cien por ciento mexicana, Nikky Clan, originaria de Mexicali, Baja California y Nogales, Sonora, que brinco a la fama en los años 2000´s con éxitos como 'No me digas que No', 'Mírame', 'Las Curvas de esa Chica', 'Niñas mal', entre otros, el estilo pop rock y pop punk caracterizó su estilo

Finalmente, Yahir saltó a la fama luego de participar en el exitoso reality de televisión 'La Academia', en donde conquisto al público con su carisma, especial timbre de voz y forma de interpretar, el nacido en Hermosillo se posicionó rápidamente en los charts con temas como 'La Locura', 'el Alma en pie', 'Contigo sí', 'Fue ella Fui Yo', 'alucinado', entre otros, el también actor ha participado como jurado en 'La Voz' y 'La Voz Senior'.

La gira comenzará en la Arena Ciudad de México el próximo 10 de junio, el 08 de julio llegará a la Arena Monterrey y el 20 de agosto se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara.