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Kany García arranca en México su gira ‘Puerta Abierta’

La cantautora Kany García comenzará este abril en México su gira mundial “Puerta Abierta”, que contempla 76 conciertos en distintos países

  • 13
  • Abril
    2026

La cantautora Kany García comenzará este abril en México su gira mundial “Puerta Abierta”, que contempla 76 conciertos en distintos países.

El arranque está programado para el 17 de abril, consolidando al país como una de las plazas más importantes para la artista.

México lidera la lista de presentaciones con 19 conciertos en diversas ciudades, seguido por Estados Unidos, Colombia y España.

El tour también incluirá paradas en países como Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala, así como en naciones europeas como Italia, Suiza, Francia y Reino Unido.

Tras recorrer América Latina y Europa, la gira continuará en Estados Unidos y Canadá a partir de septiembre, para luego regresar a México y concluir el 4 de diciembre en San Juan, Puerto Rico.

Nuevo álbum con raíces personales

La gira acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, Puerta Abierta, integrado por 11 canciones inspiradas en su infancia y en sus raíces puertorriqueñas.

El disco incluye colaboraciones con artistas como Juan Luis Guerra, así como fusiones de géneros como cumbia, ranchera, merengue y bachata.

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La intérprete explicó que este trabajo representa uno de los procesos más personales de su carrera, al explorar su historia y su identidad a través de la música.

Para la creación del álbum, García regresó a la casa de su madre en Puerto Rico, donde desarrolló un concepto basado en el diálogo con su “niña interior”, eje central del proyecto.

Evolución artística

Ganadora de múltiples premios, incluidos Latin Grammy, la artista destacó que este disco marca una nueva etapa creativa, en la que priorizó la conceptualización antes de la composición musical.

El resultado, dijo, es una obra profundamente autobiográfica que combina introspección con sonidos tradicionales del Caribe.

Con esta gira, Kany García se mantendrá activa durante gran parte del año, consolidando su presencia internacional y fortaleciendo su conexión con el público.


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