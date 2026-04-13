Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
trump_iran_buque_ormuz_d151875743
Internacional

Trump amenaza con destruir buques iraníes tras bloqueo en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con 'eliminar de inmediato' cualquier buque iraní que viole el bloqueo en el estrecho de Ormuz

  • 13
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán tras la entrada en vigor del bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, al asegurar que cualquier embarcación que lo desafíe será “eliminada de inmediato”.

“Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato… es rápido y brutal”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido en su red Truth Social.

Entra en vigor el bloqueo en Ormuz

La advertencia se produjo minutos después de que el Comando Central de Estados Unidos activara el bloqueo marítimo que restringe el acceso a puertos y zonas costeras de Irán.

De acuerdo con el comando militar, la medida se aplicará “de manera imparcial” a los buques que entren o salgan de instalaciones iraníes, incluyendo terminales en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Sin embargo, aclaró que no se impedirá el tránsito de embarcaciones con destino a puertos no iraníes.

Lee la nota completa: Inicia bloqueo de estrecho de Ormuz anunciado por Trump

En su mensaje, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses emplearán mecanismos similares a los utilizados en operativos contra el narcotráfico marítimo.

“Estamos utilizando el mismo sistema de neutralización… es rápido y brutal”, insistió.

El mandatario incluso afirmó que gran parte de la flota iraní ha sido destruida, al señalar que “la Armada de Irán yace en el fondo del mar”, aunque no ofreció pruebas adicionales.

Por su parte, la organización UK Maritime Trade Operations emitió una alerta a la comunidad marítima internacional sobre las nuevas restricciones.

Según el aviso, las medidas afectan a “la totalidad del litoral iraní” y podrían implicar presencia militar, comunicaciones directas o inspecciones a los buques durante su tránsito.

Asimismo, se informó que embarcaciones neutrales en puertos iraníes contarán con un periodo limitado para abandonar la zona.

Europa busca alternativa

En este contexto, países europeos como Reino Unido y España han optado por no sumarse al bloqueo impulsado por Washington.

En su lugar, Londres y París trabajan en la organización de una conferencia internacional para establecer una misión multinacional que garantice la seguridad del tránsito marítimo en la región.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_puerto_iran_ee6ab612b5
'Bloqueamos los puertos de Irán y detuvimos su comercio': EUA
trump_iran_667a69d6b4
Donald Trump afirma que guerra con Irán está cerca de terminar
wall_street_abre_verde_d5977045b0
Wall Street cierra verde ante posibles negociaciones de EUA-Irán
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2149_4829e94b6a
Mantendrán tarifas de transporte urbanos sin aumento en Saltillo
IMG_2146_a0d63d171f
Coahuila mantiene avances en combate a la pobreza
4d03c010_2885_44e3_a346_37a7dc1e62b3_6fab2f7bba
Revisan vialidades afectadas por lluvias en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
publicidad
×