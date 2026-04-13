Trump amenaza con destruir buques iraníes tras bloqueo en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán tras la entrada en vigor del bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, al asegurar que cualquier embarcación que lo desafíe será “eliminada de inmediato”.

“Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato… es rápido y brutal”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido en su red Truth Social.

"Warning: If any of these ships come anywhere close to our BLOCKADE, they will be immediately ELIMINATED, using the same system of kill that we use against the drug dealers on boats at Sea." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/Gj9nFCfG8T — The White House (@WhiteHouse) April 13, 2026

Entra en vigor el bloqueo en Ormuz

La advertencia se produjo minutos después de que el Comando Central de Estados Unidos activara el bloqueo marítimo que restringe el acceso a puertos y zonas costeras de Irán.

De acuerdo con el comando militar, la medida se aplicará “de manera imparcial” a los buques que entren o salgan de instalaciones iraníes, incluyendo terminales en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Sin embargo, aclaró que no se impedirá el tránsito de embarcaciones con destino a puertos no iraníes.

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En su mensaje, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses emplearán mecanismos similares a los utilizados en operativos contra el narcotráfico marítimo.

“Estamos utilizando el mismo sistema de neutralización… es rápido y brutal”, insistió.

El mandatario incluso afirmó que gran parte de la flota iraní ha sido destruida, al señalar que “la Armada de Irán yace en el fondo del mar”, aunque no ofreció pruebas adicionales.

Por su parte, la organización UK Maritime Trade Operations emitió una alerta a la comunidad marítima internacional sobre las nuevas restricciones.

Según el aviso, las medidas afectan a “la totalidad del litoral iraní” y podrían implicar presencia militar, comunicaciones directas o inspecciones a los buques durante su tránsito.

Asimismo, se informó que embarcaciones neutrales en puertos iraníes contarán con un periodo limitado para abandonar la zona.

Europa busca alternativa

En este contexto, países europeos como Reino Unido y España han optado por no sumarse al bloqueo impulsado por Washington.

En su lugar, Londres y París trabajan en la organización de una conferencia internacional para establecer una misión multinacional que garantice la seguridad del tránsito marítimo en la región.

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