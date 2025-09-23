Louis Tomlinson anuncia su nuevo sencillo ‘Lemonade’

El cantante Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, emocionó a sus seguidores este martes al anunciar el lanzamiento de su próximo sencillo titulado Lemonade.

A través de sus redes sociales, el músico compartió un breve video de 15 segundos en el que se escucha un adelanto de la canción, acompañado de imágenes que generaron expectativa entre sus fanáticos alrededor del mundo.

Tomlinson, quien ha consolidado su carrera en solitario con discos como Faith in the Future (2022), no había adelantado detalles de este nuevo proyecto, lo que convirtió la revelación en una sorpresa para sus millones de seguidores.

En su sitio oficial ya se puede preguardar y estará disponible el 30 de septiembre a las 18:30 horas.

El clip difundido ya acumula miles de reproducciones y comentarios en plataformas digitales, donde los fans celebran el regreso musical del inglés.

Con este anuncio, Louis Tomlinson refuerza su posición como uno de los exmiembros de One Direction que continúa conquistando la escena musical internacional con propuestas frescas y personales.

