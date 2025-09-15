Trump exige a la Fed un recorte mayor de tasas de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes al titular de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a aplicar un recorte más agresivo en los tipos de interés de lo que se tiene previsto.

A través de su red social Truth, Trump escribió: “Demasiado tarde (Powell) DEBE RECORTAR LOS TIPOS DE INTERÉS, AHORA Y MÁS DE LO QUE TENÍA EN MENTE”, asegurando que una rebaja más profunda impulsaría al mercado inmobiliario, debilitado en los últimos meses.

El consenso de los analistas apunta a que este miércoles, tras la primera reunión del Comité de Mercado Abierto (FOMC) posterior al verano, la Fed anunciará su primera reducción de tasas desde diciembre pasado, cuando quedaron en el rango de 4.25% a 4.5%.

Mientras Powell mantiene cautela ante la persistencia de la inflación, que continúa por encima del objetivo del 2 %, el empleo comienza a mostrar signos de desgaste y el crecimiento económico podría resentirse por la entrada en vigor de los nuevos aranceles de la administración Trump.

Algunos expertos consideran viable un recorte de 50 puntos básicos, hasta el rango de 3.75% a 4%, aunque la mayoría en el sector financiero espera tres ajustes más moderados de 25 puntos básicos cada uno en lo que resta de 2025.

