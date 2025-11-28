Cerrar X
Finanzas

Se posiciona NL como el mercado industrial más grande del país

En el último año, el inventario en este segmento aumentó en 2.1 millones de m², impulsado por la entrega de nuevos proyectos que concluyeron su construcción

  • 28
  • Noviembre
    2025

Al cierre de septiembre de 2025, Monterrey alcanzó un inventario industrial de 20.4 millones de metros cuadrados (m2), lo que lo posicionó como el mercado más extenso del país. 

Con esta cifra, la capital de Nuevo León supera por primera vez a la Ciudad de México, que históricamente había encabezado el ranking nacional. 

De acuerdo con la firma Solili, durante el último año, el inventario industrial de la entidad aumentó en 2.1 millones de metros cuadrados, impulsado por la entrega de nuevos desarrollos que concluyeron su construcción. 

Este panorama refleja el fuerte dinamismo en las inversiones de infraestructura industrial en la región. 

“El crecimiento en el inventario es el resultado del alto dinamismo de inversiones en infraestructura industrial en Monterrey durante los últimos años".

"La zona metropolitana de Monterrey es actualmente un mercado con amplias reservas territoriales, lo cual ha facilitado su continua expansión; así mismo, el mercado cuenta con la presencia de desarrolladores institucionales, quienes han apostado por el crecimiento del sector industrial”, señaló. 

A nivel nacional, el mercado inmobiliario industrial alcanzó al cierre de septiembre un inventario total de 109 millones de metros cuadrados, lo que representa un crecimiento anual del 5 por ciento. 

Los mayores incrementos durante el tercer trimestre se registraron en la entidad con más de 600,000 m2 de nueva oferta, seguida por la Ciudad de México y Saltillo, cada una con más de 200,000 metros cuadrados. 

La actividad de construcción cerró el tercer trimestre de 2025 con 4.8 millones de metros cuadrados en desarrollo, cifra 1.5 millones menor respecto al mismo periodo del año anterior. 

Monterrey y la Ciudad de México concentraron el 50% de esa superficie en construcción. 

Cabe mencionar que en el trimestre se iniciaron 52 nuevos proyectos industriales en el país, que suman 1.2 millones de metros cuadrados.

La absorción bruta nacional alcanzó 1.4 millones de metros cuadrados durante el tercer trimestre de 2025, cifra superior a la del trimestre anterior, pero menor a la registrada en 2024. 

Dentro de este contexto, los mercados de CDMX y Nuevo León se mantuvieron como los más activos, con niveles de arrendamiento cercanos a los 300,000 metros cuadrados cada uno. 

No obstante, la actividad de construcción comenzó a desacelerarse ante una estabilización en la demanda y un aumento en la tasa de vacancia. 

Actualmente, el mercado dispone de una oferta industrial amplia y diversificada que supera los 1.1 millones de metros cuadrados.


