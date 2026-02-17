Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_16_56533d7fcd
Escena

Regresa Miley Cyrus en especial por 20 años de Hannah Montana

Miley Cyrus participará en el “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, un programa exclusivo que se estrenará el próximo 24 de marzo de 2026 en Disney

  • 17
  • Febrero
    2026

La nostalgia está oficialmente de regreso. Miley Cyrus participará en el “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, un programa exclusivo que se estrenará el próximo 24 de marzo de 2026 en Disney+ para conmemorar dos décadas del debut de la icónica serie juvenil.

El anuncio fue realizado este 17 de febrero tanto por la plataforma como por la propia artista, quien expresó su emoción por reencontrarse con el personaje que la catapultó a la fama internacional.

La fecha de estreno coincide exactamente con el lanzamiento original de Hannah Montana, que debutó el 24 de marzo de 2006 en Disney Channel.

Una celebración grabada en vivo

El especial será grabado frente a una audiencia en estudio e incluirá una entrevista íntima y extensa con Cyrus, conducida por Alex Cooper, creadora del popular podcast “Call Her Daddy”.

Durante la conversación, la cantante repasará los momentos más icónicos de la serie, compartirá anécdotas detrás de cámaras y reflexionará sobre el impacto cultural del personaje.

EH UNA FOTO - 2026-02-17T124517.684.jpg

Además, se presentarán imágenes de archivo inéditas y recreaciones de escenarios memorables como la sala de estar de la familia Stewart y el famoso armario donde Miley se transformaba en Hannah.

“Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, expresó Cyrus.

“El hecho de que siga significando tanto después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este aniversario es mi forma de agradecer a quienes me han apoyado durante 20 años”.

EH UNA FOTO - 2026-02-17T124555.811.jpg

Un fenómeno que marcó una generación

Estrenada en 2006, la serie siguió la historia de Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop bajo una peluca rubia, intentando equilibrar “lo mejor de ambos mundos”. La producción se mantuvo al aire durante cuatro temporadas y obtuvo cuatro nominaciones al Emmy como programa infantil destacado.

El éxito fue más allá de la televisión: la franquicia generó 14 álbumes de platino y 18 de oro a nivel mundial, además de dos películas, entre ellas Hannah Montana: The Movie. Canciones como “The Climb” y “Best of Both Worlds” se convirtieron en himnos para millones de fans.

EH UNA FOTO - 2026-02-17T124740.677.jpg

Según datos de la plataforma, el catálogo de “Hannah Montana” acumula más de 500 millones de horas de reproducción global en Disney+, reflejando la vigencia del fenómeno.

Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, señaló que el especial será “una carta de amor a los fans” que han mantenido viva la franquicia durante dos décadas.

El programa es producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions, con Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan como productores ejecutivos.

EH UNA FOTO - 2026-02-17T124247.641.jpg

Mientras llega el estreno, los seguidores pueden revivir las cuatro temporadas de la serie, así como sus películas y especiales musicales, dentro de la colección disponible en Disney+.

Con peluca rubia incluida y una dosis garantizada de nostalgia, el “Hannahversary” promete reconectar a toda una generación con el fenómeno que transformó la cultura pop juvenil del siglo XXI.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_4_3da908ee3e
Bruno Mars regala rosas en San Valentín para promocionar álbum
IMG_8121_28cf60fea7
Liberan primaria tras protesta por presunto fraude
EH_UNA_FOTO_40_1150818ac3
Checo Pérez presenta su nuevo casco con Cadillac F1
publicidad

Últimas Noticias

large_ahmsa_obreros_pagos_0ac0d24e72_2cc3dddac3
Dos grupos de inversores son descalificados sobre subasta Ahmsa
Peter_Greene_obituary_121325_edd1709a792d4efead8b4ccdc29df3f2_c754540027
Peter Greene murió por disparo accidental, releva fiscalía
IMG_4123_b1309d9906
Catean casino en San Jerónimo por presunta trata de personas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×