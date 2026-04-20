'Machos Alfa' regresa con su quinta temporada y nuevos conflictos

La comedia española "Machos Alfa" ya regresó a Netflix, con el lanzamiento de su quinta temporada.

Tras el éxito de las entregas anteriores, la serie creada por los hermanos Caballero continúa explorando las dificultades de sus protagonistas para adaptarse a los tiempos modernos.

En esta ocasión, los nuevos episodios llegan de forma acelerada, apenas tres meses después del debut de la cuarta temporada, consolidando la producción como uno de los contenidos más ágiles y demandados de la plataforma de streaming a nivel global.

En esta nueva tanda de seis episodios, la trama da un giro inesperado cuando Pedro, Luis, Raúl y Santi, tras enfrentar diversas crisis sentimentales y laborales, deciden dar un paso radical: mudarse juntos.

Bajo la denominación de "Pacto Patriarcal, S.L.", los cuatro amigos intentan establecer una suerte de comuna masculina con la que pretenden blindarse ante los cambios sociales, una premisa que promete intensificar los conflictos de convivencia y el humor ácido que caracteriza a la ficción. El reparto principal se mantiene íntegro, profundizando en la evolución de sus personajes hacia una deconstrucción que parece nunca completarse del todo.

Los protagonistas son Fernando Gil (Pedro), Fele Martínez (Luis), Gorka Otxoa (Santi) y Raúl Tejón (Raúl). Las parejas y tramas principales siguen con María Hervás (Daniela), Kira Miró (Luz), Paula Gallego (Álex) y Raquel Guerrero (Esther).

Con esta quinta entrega, Netflix no solo refuerza su apuesta por el talento español, sino que expande el universo de estos "machos" que, entre el ridículo y la autocrítica, han logrado conectar con una audiencia masiva.

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