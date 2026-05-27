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Escena

Muere Pierre Deny, actor de Emily in Paris, a los 69 años de edad

Pierre Deny inició su trayectoria artística en los años 80 y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los rostros habituales de la pantalla francesa

  • 27
  • Mayo
    2026

Pierre Deny, actor francés reconocido por su participación en “Emily in Paris”, murió a los 69 años tras enfrentar una enfermedad neurodegenerativa que avanzó de forma repentina y severa, de acuerdo con lo informado por su familia.

El intérprete falleció el lunes 25 de mayo luego de padecer esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA, una enfermedad que afecta progresivamente el sistema nervioso y provoca pérdida de movilidad muscular.

Las hijas del actor confirmaron que la enfermedad tuvo una evolución rápida, situación que sorprendió a personas cercanas al artista y al medio televisivo francés, donde Deny construyó una trayectoria de más de cuatro décadas.

La noticia provocó reacciones entre compañeros de profesión y seguidores, quienes lo recordaron por su sensibilidad, cercanía y entrega en los proyectos en los que participó tanto en televisión como en teatro.

Su papel en “Emily in Paris” lo acercó al público internacional

Aunque Pierre Deny ya era una figura conocida en Francia, su participación en “Emily in Paris” le dio una mayor proyección internacional durante los últimos años de su carrera.

En la serie de Netflix interpretó a Louis de Léon, director ejecutivo de la firma de lujo JVMA y padre de Nicolas de Léon, personaje vinculado sentimentalmente con Mindy Chen dentro de la historia.

Su aparición en las temporadas 3 y 4 permitió que nuevas audiencias conocieran el trabajo de un actor que ya tenía un amplio recorrido en producciones francesas de televisión, cine y teatro.

Una carrera marcada por la televisión francesa

Pierre Deny inició su trayectoria artística en los años 80 y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los rostros habituales de la pantalla francesa.

Entre sus trabajos más recordados destacan producciones como “Demain nous appartient”, “Une femme d'honneur”, “Camping Paradis”, “Joséphine, ange gardien”, “Plus belle la vie” y “Fabio Montale”.

Uno de sus papeles más populares fue el del doctor Renaud Dumaze en “Demain nous appartient”, producción en la que participó durante cientos de episodios y que consolidó su presencia dentro de la televisión contemporánea de Francia.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Deny desarrolló una sólida carrera en el teatro, donde colaboró en distintos montajes escénicos y proyectos de improvisación.

También participó en labores de doblaje y se mantuvo activo en diferentes formatos artísticos, lo que reflejó la amplitud de una carrera construida con constancia y versatilidad.

Su fallecimiento deja un vacío en la industria audiovisual francesa y entre los seguidores que lo conocieron recientemente por “Emily in Paris”, pero también confirma el legado de un actor que dedicó gran parte de su vida a la interpretación.


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