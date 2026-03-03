Podcast
Julio Iglesias demanda a elDiario.es por presunto montaje

El cantante español acusa al medio digital de una campaña de desprestigio y exige rectificaciones, retiro de contenidos e indemnización

  • 03
  • Marzo
    2026

El cantante español Julio Iglesias interpuso una demanda contra un medio digital, su director y otros cuatro responsables, a quienes acusa de elaborar un “montaje periodístico” en su contra basado en la denuncia por abusos sexuales de dos exempleadas en su residencia de República Dominicana.

De acuerdo con el escrito, el artista sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino de “una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático”, materializada mediante publicaciones sucesivas que han intensificado el daño a su imagen.

Demanda previa a querella

La acción legal, paso previo a la presentación de una querella por injurias con publicidad y calumnias, fue interpuesta ante un tribunal de Madrid. En ella se solicita la comparecencia de los demandados a un acto de conciliación.

El abogado del intérprete reclama que, para evitar la querella, los señalados reconozcan “expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido”, además de poner fin a lo que considera una grave vulneración de sus derechos al honor, la intimidad y la presunción de inocencia.

También exige la rectificación de las informaciones, la eliminación de las noticias, incluido el pódcast La casa de Julio Iglesias, y el compromiso de no publicar contenidos que, a su juicio, lo difamen. Asimismo, solicita una indemnización que deberá cuantificarse pericialmente.

Señalamientos contra medios

Según la demanda, los acusados formarían parte de “una organización más amplia” que habría participado en la elaboración del supuesto montaje periodístico.

El director de medio reafirmó que la información publicada “está contrastada y es veraz”.

El periodista explicó que el medio no solo recogió el testimonio de las dos denunciantes, entrevistadas en varias ocasiones durante año y medio, sino que también revisó documentación, incluidas pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual.

Negó además que los reporteros participaran en la elaboración de la denuncia, al asegurar que fue una decisión de las mujeres asesoradas por sus abogadas.

 

 


