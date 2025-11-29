Así será el nuevo álbum póstumo de Jenni Rivera: detalles clave

Las redes sociales oficiales de Jenni Rivera sorprendieron a los fans esta semana tras publicar un enigmático teaser: un fondo negro, una flor amarilla y una frase contundente: “En 2009 Jenni nos dejó su voz. Hoy le agregamos la banda. El legado continúa”.

Con ello comenzó a revelarse un nuevo proyecto musical de la Diva de la Banda.

Ayer se dio a conocer lo que sería la portada del nuevo álbum, confirmando que La Gran Señora (Banda) llegará el próximo 5 de diciembre, justo en vísperas del aniversario luctuoso de la cantante, el 9 de diciembre.

Un álbum póstumo con material inédito

El proyecto recupera grabaciones que Jenni dejó listas en 2009, muchas de ellas almacenadas en dispositivos personales y no publicadas.

Estas voces serán ahora acompañadas por arreglos de banda sinaloense con producción contemporánea, buscando una reinterpretación fiel a su esencia.

Aunque aún no se ha anunciado el número de canciones ni cuántas serán inéditas, la expectativa entre su público es alta. Para muchos, este lanzamiento representa una oportunidad de reconectar con la artista que marcó con fuerza la música regional mexicana y el empoderamiento femenino.

Un homenaje en una fecha simbólica

El lanzamiento del álbum no es casual: el 5 de diciembre antecede el aniversario luctuoso de Jenni Rivera, lo que convierte el estreno en un homenaje lleno de nostalgia.

Las plataformas digitales ya permiten pre-guardar el disco para escucharlo desde el día de su liberación.

¿Cómo murió Jenni Rivera?

La cantante falleció el 9 de diciembre de 2012 cuando el Learjet 25 en el que viajaba se desplomó en una zona serrana de Iturbide, Nuevo León, pocos minutos después de despegar de Monterrey.

La aeronave la trasladaría a Toluca para grabar la final de La Voz México, pero perdió contacto con la torre de control alrededor de las 3:30 de la madrugada.

Horas después, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. La investigación de la Dirección General de Aeronáutica Civil concluyó que el accidente se debió a fallas estructurales y pérdida de control en pleno vuelo, derivadas del desgaste y condiciones mecánicas deficientes del avión.

