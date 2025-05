Marvel revela el verdadero título de la película Thunderbolts*

Marvel Studios ha actualizado la cartelería de Thunderbolts* tras su estreno el 30 de abril de 2025, revelando que el título verdadero de la película es The New Avengers (Los Nuevos Vengadores).

El asterisco en el título original era una pista de que "Thunderbolts" era un nombre temporal para el equipo de antihéroes liderado por Valentina Allegra de Fontaine.

The cast of ‘THE NEW AVENGERS’ (previously Thunderbolts) unveiling the new title. pic.twitter.com/Lpi7imcjGe