Caso Matthew Perry: médico espera sentencia por venta de ketamina

El caso por la muerte de Matthew Perry, actor famoso por su papel de Chandler Bing en Friends, sumó un nuevo capítulo con la sentencia a un segundo médico implicado en la distribución ilegal de ketamina. Según un medio estadounidense, Mark Chavez, uno de los cinco acusados, espera su condena tras declararse culpable de conspirar para distribuir ketamina mediante recetas fraudulentas que llegaron a Perry en las semanas previas a su fallecimiento en octubre de 2023 en Los Ángeles.

La fiscalía indicó que Chávez vendió viales y pastillas de ketamina obtenidos sin consentimiento del paciente a otro médico, Salvador Plasencia, quien luego los suministró al actor. Aunque ninguno de los dos administró la sustancia que causó la muerte, el gobierno sostiene que ambos conocían los riesgos de dar ketamina a una persona con antecedentes de adicción fuera de un entorno controlado.

Mark Chavez enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión; sin embargo, los fiscales solicitaron seis meses de arresto domiciliario, dos años de libertad supervisada y al menos 300 horas de servicio comunitario. Según documentos judiciales, la fiscalía afirmó: “Al ser confrontado, el acusado aceptó su responsabilidad y acordó colaborar con la investigación del gobierno”.

Por su parte, los abogados de Chavez pidieron únicamente tres años de libertad supervisada, argumentando que su papel fue “limitado y periférico”, sin participación directa en los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2023, fecha de la muerte de Perry. También subrayaron que Chávez nunca tuvo contacto personal con el actor, no visitó su domicilio y renunció voluntariamente a su licencia médica antes de ser detenido.

