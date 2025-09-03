'Reina de la Ketamina' se declara culpable por caso Matthew Perry

Una mujer apodada como la Reina de la Ketamina se declaró culpable el miércoles de venderle a Matthew Perry la droga que mató al astro de “Friends”.

Jasveen Sangha se declaró culpable de cinco cargos federales, incluyendo proporcionar la ketamina que llevó a la muerte de Perry.

La madre de Perry, Suzanne Perry, y su padrastro, el reportero de “Dateline” Keith Morrison, estuvieron entre el público. Era la primera vez que asistían a los procedimientos judiciales desde el anuncio de las acusaciones hace un año.

Vestida con un uniforme carcelario color beige, Sangha se presentó en la corte el miércoles junto a su abogado Mark Geragos mientras repetía “culpable” cinco veces cuando la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Sherilyn Peace Garnett, le pidió sus declaraciones.

Antes de eso, respondió “sí, su señoría” a decenas de preguntas de procedimiento, vacilando ligeramente cuando la jueza le preguntó si sabía que las drogas que estaba entregando al coacusado e intermediario Erik Fleming iban a Perry.

“No había manera de que pudiera saberlo al 100%”, dijo. Más tarde agregó, a una pregunta similar sobre los viales de ketamina que le dio a Fleming, que “no sabía si todos o algunos de ellos” estaban destinados a Perry. Los comentarios no afectarán su acuerdo de culpabilidad.

Los fiscales habían presentado a Sangha, una ciudadana de 42 años de Estados Unidos y el Reino Unido, como una traficante de drogas prolífica conocida por sus clientes como la “Reina de la Ketamina”, utilizando el término a menudo en comunicados de prensa y documentos judiciales.

Cumpliendo con un acuerdo que firmó el 18 de agosto, Sangha se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte.

"Se siente horrible por todo esto. Nadie quiere estar en la cadena de causalidad por falta de un mejor término", dijo Geragos fuera del tribunal federal en el centro de Los Ángeles. “Se siente horrible y se ha sentido horrible desde el primer día”.

Sangha admitió haber vendido drogas directamente a Cody McLaury, de 33 años, quien murió por una sobredosis en 2019. McLaury no tenía relación con Perry.

Los fiscales acordaron retirar otros tres cargos.

Geragos, cuyos otros clientes han incluido a Michael Jackson, Chris Brown y los hermanos Menéndez, le dijo a la jueza que el acuerdo se alcanzó “después de un intercambio robusto con el gobierno”.

El acuerdo final de culpabilidad llegó un año después de que los fiscales federales anunciaran tras una extensa investigación las acusaciones por la muerte de Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023.

Sangha está programada para ser sentenciada el 10 de diciembre. Podría recibir hasta 65 años de prisión. La jueza no está obligada a darle una condena más corta debido al acuerdo de culpabilidad, pero los fiscales dijeron que pedirán menos del máximo. Ninguno de los coacusados ​​ha sido sentenciado. Sangha ha estado bajo custodia durante aproximadamente un año, mientras que sus coacusados ​​han sido liberados bajo fianza.

“Pensé que el gobierno estaba volteando la responsabilidad en este caso”, dijo Geragos fuera de la corte. “Creo que la mayoría de la gente, si hablas con ellos sobre este caso, su mayor problema es, '¿por qué está ella bajo custodia y las personas, ya sean profesionales médicos o las personas que realmente están ingiriendo la droga, o las personas que estaban administrando la droga están libres?'”

Geragos sugirió que proporcionaría evidencia atenuante antes de la sentencia.

Sangha y el Dr. Salvador Plasencia, quien se declaró culpable en julio, habían sido los principales objetivos de la investigación. Otros tres —el Dr. Mark Chávez, Kenneth Iwamasa y Fleming— se declararon culpables a cambio de su cooperación.

Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles por Iwamasa, su asistente. El médico forense determinó que la ketamina, ampliamente utilizada como anestésico quirúrgico, fue la causa principal de la muerte.

Sangha mostró un estilo de vida lujoso en Instagram, con fotos de ella misma con ricos y famosos en ciudades de todo el mundo. Los fiscales dijeron que en privado se presentaba como una traficante que vendía al mismo tipo de clientes de alta clase.

Perry había estado usando ketamina a través de su médico regular como un tratamiento legal, pero poco ortodoxo, para la depresión, que cada vez se ha vuelto más común. Perry, de 54 años, buscaba más ketamina de la que su médico le proporcionaba, y su búsqueda lo llevó a Sangha a través de su amigo Fleming unas dos semanas antes de su muerte, dijeron los fiscales.

Fleming envió un mensaje al asistente de Perry diciéndole que su ketamina era “increíble” y que solo trataba “con gente de alto nivel y celebridades”.

Perry compró grandes cantidades de ketamina a Sangha, incluyendo 25 viales por 6,000 dólares en efectivo, cuatro días antes de su muerte, dijeron los fiscales.

El día de la muerte de Perry, Sangha le dijo a Fleming que debían borrar todos los mensajes que se habían enviado, según su acusación.

Perry luchó contra la adicción por años, desde su tiempo en “Friends”, cuando se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación como Chandler Bing. Protagonizó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante diez temporadas desde 1994 hasta 2004 en la exitosa serie de NBC.

