Cerrar X
escena_melissa_barrera_bbd5d2eeca
Escena

Melissa Barrera vuelve al cine con 'Black Tides' junto a Travolta

La actriz regiomontana retoma la acción tras controversias y enfrentará un peligroso viaje en alta mar dirigido por Renny Harlin

  • 21
  • Octubre
    2025

La actriz regiomontana Melissa Barrera está lista para iniciar su próximo proyecto, un thriller de acción que llevará por nombre "Black Tides", en el que compartirá créditos con John Travolta. La película, que será dirigida por Renny Harlin, representa un nuevo comienzo para la mexicana, quien aparentemente había estado alejada de los sets de filmación por haber sido puesta en una “lista negra” de Hollywood.

Y es que Barrera fue despedida de la película "Scream VII", en 2023, por acusar a Israel de hacer un "genocidio y limpieza étnica", lo que provocó una pausa involuntaria en su carrera. Sin embargo, su trayectoria y su talento valieron más, y ahora se dispone a iniciar el rodaje del filme, cuya historia sigue a Bill Pierce (Travolta), un papá que intenta reconectar con su hija Rebecca (Barrera) y su nieto Sebastián (Torrell) cuando su velero es atacado por orcas en la costa sur de España, lo que desencadena una lucha por sobrevivir en alta mar.

Antes de esta película, Melissa, quien se dio a conocer en el reality show La Academia, actuó en películas como "Your Monster", que le valió las palmas en varios festivales, y "Abigail", que fue bien arropada por los fans del terror. También protagonizó el musical "En el Barrio", "Carmen" y participó en la quinta y sexta parte de "Scream".

Por su parte, el cineasta cuenta con varios éxitos de culto en su carrera, como "Duro de Matar 2" y "Cliffhanger"; sin embargo, en los últimos años se ha dedicado más a las producciones independientes y al cine de Serie B.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jenna_ortega_abandona_scream_c6caea95cd
Jenna Ortega abandona 'Scream 7' por problemas de agenda
despiden_a_susan_sarandon_y_melissa_barrera_por_comentar_de_gaza_0b67cfbf86
Despiden a Susan Sarandon y Melissa Barrera por comentar de Gaza
drescher_04c9ad763d
Una voz con poder: Fran Drescher celebra sus 66 años
publicidad

Últimas Noticias

ddff3c26_5b86_4834_a25a_612af1659986_8c2bacd2df
Inicia la glosa en Congreso con protesta de decir la verdad
EH_DOS_FOTOS_2025_10_21_T133211_334_dc957111ea
Gorillaz llevará su exhibición inmersiva House of Kong a CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T132030_387_5e8c69fe13
'Coalición PRI-PAN debe replantearse hasta el 2027': De la Garza
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×