Melissa Barrera vuelve al cine con 'Black Tides' junto a Travolta

La actriz regiomontana Melissa Barrera está lista para iniciar su próximo proyecto, un thriller de acción que llevará por nombre "Black Tides", en el que compartirá créditos con John Travolta. La película, que será dirigida por Renny Harlin, representa un nuevo comienzo para la mexicana, quien aparentemente había estado alejada de los sets de filmación por haber sido puesta en una “lista negra” de Hollywood.

Y es que Barrera fue despedida de la película "Scream VII", en 2023, por acusar a Israel de hacer un "genocidio y limpieza étnica", lo que provocó una pausa involuntaria en su carrera. Sin embargo, su trayectoria y su talento valieron más, y ahora se dispone a iniciar el rodaje del filme, cuya historia sigue a Bill Pierce (Travolta), un papá que intenta reconectar con su hija Rebecca (Barrera) y su nieto Sebastián (Torrell) cuando su velero es atacado por orcas en la costa sur de España, lo que desencadena una lucha por sobrevivir en alta mar.

Antes de esta película, Melissa, quien se dio a conocer en el reality show La Academia, actuó en películas como "Your Monster", que le valió las palmas en varios festivales, y "Abigail", que fue bien arropada por los fans del terror. También protagonizó el musical "En el Barrio", "Carmen" y participó en la quinta y sexta parte de "Scream".

Por su parte, el cineasta cuenta con varios éxitos de culto en su carrera, como "Duro de Matar 2" y "Cliffhanger"; sin embargo, en los últimos años se ha dedicado más a las producciones independientes y al cine de Serie B.

