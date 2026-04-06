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Escena

John Travolta debutará como director en el Festival de Cannes

El actor presentará fuera de competencia su filme inspirado en la aviación, basado en una novela propia, durante el festival en mayo

  • 06
  • Abril
    2026

El actor John Travolta estrenará en el próximo Festival de Cannes, aunque fuera de competencia, el largometraje titulado Propeller One-Way Night Coach, con el que debuta como director.

La película, que es una adaptación de una novela publicada por Travolta en 1997, reflejará el amor de la estrella de Grease y de Pulp Fiction por la aviación.

El filme, original de Apple, será presentado en la sección Cannes Première y el actor y ahora también director estará en la playa de la Croisette para presentarlo.

Además de una filmografía de más de 70 películas que abarca medio siglo, el actor de 72 años tiene una pasión de toda la vida: la aviación, aunque muchos de sus compañeros del gremio y de sus fans no lo sabían.

De niño, a Travolta le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto La Guardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con sólo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones, como la de piloto de Boeings 707, 737 y 747 o de Airbus A380.

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Esta afición, que le ha permitido acumular 9,000 horas de vuelo y que incluso le ha permitido pilotar aviones en dos películas (Look Who’s Talking de 1989, y Broken Arrow, de 1996), le llevó a publicar hace tres décadas un libro ilustrado que había creado para su hijo.

La historia de la película está inspirada en los recuerdos de infancia de Travolta, desde su primer vuelo en avión hasta experiencias que ha ido acumulando y las personas que ha ido conociendo, dentro de un viaje nostálgico ambientado en la época dorada de la aviación.

En su ópera prima como director, Clark Shotwell interpretará al joven entusiasta de la aviación, mientras que el papel de su madre, con la que se embarca en una aventura solo de ida hacia Los Ángeles, recaerá sobre Kelly Eviston-Quinnett.

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Entre las comidas a bordo, las encantadoras azafatas (interpretadas por Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann), las escalas inesperadas, los pasajeros extravagantes y un emocionante vistazo a la primera clase, el viaje se desarrolla a través de momentos mágicos e inesperados que marcan el rumbo del futuro del niño.

El certamen se celebrará del 12 al 23 de mayo y aunque el grueso de las películas seleccionadas para esta edición número 79 no se dará a conocer hasta el próximo 9 de abril, el festival francés ya desveló que la apertura correrá a cargo de la película francesa La Vénus électrique, de Pierre Salvadori, y que se entregarán dos Palmas de Oro honoríficas a Peter Jackson y Barbra Streisand.


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