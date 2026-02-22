Arrasa con seis premios 'One Battle After Another' en los BAFTA

La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, dominó la ceremonia de los Premios BAFTA 2026 al llevarse seis galardones, incluido el de Mejor Película, consolidando su impulso rumbo a los premios de la Academia.

La cinta, un thriller de acción con carga política y tintes de comedia oscura protagonizado por Leonardo DiCaprio, llegó a la gala con 14 nominaciones y superó a fuertes competidores.

Seis premios clave

Entre sus principales victorias destacan:

Mejor Película

Mejor Director-Paul Thomas Anderson

Mejor Guion Adaptado-Paul Thomas Anderson

Mejor Actor de Reparto-Sean Penn

Mejor Fotografía

Mejor Montaje

Al recibir el premio a la dirección, Anderson expresó: “Esto es abrumador y maravilloso”.

Otros ganadores de la noche

La tragedia shakespeariana Hamnet fue nombrada Mejor Película Británica, mientras que Jessie Buckley ganó Mejor Actriz por su papel como Agnes Hathaway.

En una de las sorpresas de la gala, Robert Aramayo obtuvo el premio a Mejor Actor por I Swear, imponiéndose a figuras de mayor renombre.

Por su parte, la épica de vampiros Sinners consiguió tres premios, incluido Mejor Actriz de Reparto para Wunmi Mosaku.

Gala con figuras de alto perfil

La ceremonia se celebró en el Royal Festival Hall de Londres, con alfombra roja repleta de estrellas como Timothée Chalamet, Emma Stone, Cillian Murphy, Glenn Close y Ethan Hawke.

El evento fue conducido por el actor escocés Alan Cumming y contó con la asistencia del príncipe William, Prince of Wales y Catherine, Princess of Wales.

Termómetro rumbo al Óscar

Los BAFTA, considerados un fuerte indicador de lo que ocurrirá en los premios de la Academia, colocan a “One Battle After Another” como una de las grandes favoritas para la ceremonia del próximo mes.

La competencia sigue abierta: Sinners lidera actualmente las nominaciones al Óscar con 16 menciones, seguida por la cinta de Anderson con 13, lo que anticipa una carrera muy cerrada en Hollywood.

Lista de ganadores

Película — “One Battle After Another”

Película británica — “Hamnet”

Dirección — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Actor — Robert Aramayo, “I Swear”

Actriz — Jessie Buckley, “Hamnet”

Actor de reparto — Sean Penn, “One Battle After Another”

Actriz de reparto — Wunmi Mosaku, “Sinners”

Estrella emergente (votado por el público) — Robert Aramayo

Mejor debut británico — Akinola Davies Jr. y Wale Davies por escribir y dirigir “My Father’s Shadow”

Guion original — Ryan Coogler, “Sinners”

Guion adaptado — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Película en lengua no inglesa — “Sentimental Value”

Música original— “Sinners”

Fotografía – Michael Bauman, “One Battle After Another”

Montaje – Andy Jurgensen, “One Battle After Another”

Diseño de producción — “Frankenstein”

Diseño de vestuario – Kate Hawley, “Frankenstein”

Sonido — “F1”

Dirección de casting — Lauren Evans, “I Swear”

Efectos visuales — “Avatar: Fire and Ash”

Maquillaje y peluquería — “Frankenstein”

Película animada — “Zootopia 2”

Cortometraje británico — “This is Endometriosis”

Cortometraje británico de animación — “Two Black Boys in Paradise”

Película infantil y familiar – “Boong”

Documental – “Mr. Nobody Against Putin”

Contribución británica destacada al cine — Clare Binns, directora creativa de PictureHouse Cinemas

BAFTA Fellowship — Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment

