Meryl Streep y Martin Short confirman su relación

Meryl Streep y Martin Short finalmente gritaron a los cuatro vientos que están enamorados y que su amor comenzó durante el rodaje de la serie "Only Murders in the Building" (Sólo asesinatos en el edificio).

Tras meses de rumores, la pareja admitió su amor e hizo pública su relación, revelando que su conexión surgió mientras trabajaban en el set.

La chispa del romance se encendió en la ceremonia de los Globos de Oro en enero del 2024, donde su notable complicidad alimentó los rumores de una posible relación.

A pesar de que inicialmente lo negaron e insistieron en que eran sólo amigos, los actores ya oficializaron su relación.

Su romance, que sorprendió a ambos, floreció gracias a la química y la complicidad que comparten.

Aunque no tienen planes de casarse, cuentan con el apoyo de sus familias, quienes los ven como una pareja adorable.

Meryl Streep anunció su separación del escultor Don Gummer en octubre del 2023, tras 45 años de matrimonio, aunque llevaban seis años viviendo separados. Tienen cuatro hijos en común: Henry, Mamie, Grace y Louisa Jacobson, y mantienen una buena relación.

Martin Short perdió a su esposa, Nancy Dolman, en 2010 después de una larga lucha contra el cáncer y casi 30 años de matrimonio, y tienen tres hijos: Katherine, Oliver y Henry.

Meryl Streep y Martin Short, quienes forman parte del elenco de la serie "Only Murders in the Building" desde 2021, mantienen un noviazgo desde hace más de un año, informó Page Six.

Ni Streep, de 75 años, ni Short, de 74, buscaban una relación cuando comenzaron a salir; sin embargo, se dejaron llevar y ahora son una pareja estable.

"Meryl todavía está legalmente casada con Don (Gummer), pero incluso si se divorciara, eso no es algo en lo que ella o Martin estén interesados. Son felices saliendo como novio y novia", dijo alguien cercano a ellos.

Los actores son amigos desde hace años y tienen varios amigos en común, y pese a que han estado en los mismos círculos sociales, nunca se habían visto, hasta ahora, en términos de una relación romántica.

