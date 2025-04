Met Gala 2025: Fecha, anfitriones, código de vestimenta y más

La Met Gala 2025, conocida como los "Óscares de la moda", se celebrará el 5 de mayo de 2025 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, siguiendo la tradición del primer lunes de mayo.

Este evento, que recauda fondos para el Costume Institute, tendrá como tema central “Superfine: Tailoring Black Style” ("Impecable: Sastrería de estilo negro"), centrado en el dandismo negro y su impacto en la moda masculina desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Tema: “Superfine: Tailoring Black Style”

La exposición está basada en el libro de Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009).

Explora cómo el estilo sartorial ha moldeado las identidades negras, destacando la figura del dandi negro como una herramienta de resistencia, autonomía y redefinición de la identidad frente a contextos de opresión, desde la esclavitud hasta la modernidad.

La muestra, curada por Monica L. Miller y Andrew Bolton, examina el dandismo negro a través de 12 características (inspiradas en el ensayo de Zora Neale Hurston de 1934, Characteristics of Negro.

El enfoque principal es la propiedad, presencia, distinción, disfraz, libertad, campeón, respetabilidad, herencia, belleza, frescura y cosmopolitismo.

Incluye prendas, pinturas, fotografías y artefactos desde el siglo XVIII hasta piezas contemporáneas de diseñadores como Pharrell Williams y Virgil Abloh.

Es la primera exposición del Costume Institute en más de 20 años centrada exclusivamente en la moda masculina, específicamente en el estilo negro, destacando su influencia en la cultura global y desafiando jerarquías sociales a través de la moda.

Código de vestimenta: “Hecho a la medida”

El código de vestimenta, “Hecho a la medida”, invita a los invitados a interpretar la sastrería y la moda masculina de manera personal y creativa.

Se espera que los looks reflejen siluetas como el traje zoot de los años 40, los estilos coloridos de los sapeurs congoleños, o elementos clásicos como sombreros, corbatas, bastones y pañuelos de bolsillo.

Según Vogue, este código es un guiño a la exposición y fomenta la expresión individual, con inspiración en los co-anfitriones y figuras históricas del dandismo negro.

Anfitriones

Co-anfitriones

Colman Domingo (actor), Lewis Hamilton (piloto de Fórmula 1), A$AP Rocky (rapero), Pharrell Williams (diseñador y músico) y Anna Wintour (editora de Vogue), son los primeros confirmados.

Anfitrión honorario

LeBron James (leyenda del baloncesto).

Comité de beneficio

Incluye figuras como Doechii, André 3000, Tyla, Ayo Edebiri y Usher, quienes representan la influencia del estilo negro en la cultura contemporánea.

Estos anfitriones, conocidos por su estilo audaz, reflejan el espíritu del tema, destacando la moda como una forma de empoderamiento y expresión cultural.

Invitados

Aunque aún no se han confirmado, varios medios han filtrado la posible lista de este año. Entre las celebridades que se espera que asistan están la gimnasta Simone Biles, el cineasta Spike Lee, la actriz Rachel Zegler, la modelo Ashley Graham, y la rapera Doechii.

También se mencionan Shakira, Gal Gadot, Amelia Gray, Janelle Monáe, Lizzo, y Mary J. Blige. Además, se ha filtrado que Bad Bunny, Zoe Saldana, Cynthia Erivo, Rihanna, Emma Chamberlain, Jennifer Lopez, SZA, Nicki Minaj, Dua Lipa, Serena Williams, Florence Pugh, Jennie Kim, Cardi B, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Doja Cat, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Nicholas Galitzine, Karol G, y Elle Fanning podrían estar presentes, según publicaciones en redes sociales.

Por otro lado, se ha informado que Blake Lively y Ryan Reynolds no asistirán este año.

Cabe destacar que la lista completa de invitados se mantiene en secreto hasta la víspera del evento, por lo que estas confirmaciones son parciales y podrían variar.

