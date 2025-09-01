Cerrar X
'Michael Myers' visitará Monterrey para el Horror Fest 2025

Para celebrar su vigésimo aniversario, el Horror Fest preparó una visita muy especial: James Jude, reconocido mundialmente por interpretar a Michael Myers

  • 01
  • Septiembre
    2025

Para celebrar su vigésimo aniversario, el Horror Fest preparó una visita muy especial: James Jude, reconocido mundialmente por interpretar a Michael Myers en la nueva trilogía de la saga "Halloween".

"Horror Fest– 20° Aniversario se complace en presentar a James Jude Courtney, actor que interpreta al icónico Michael Myers en las películas de  'Halloween', 'Halloween Kills' y 'Halloween Ends'", publicó el evento en sus redes sociales.

El anuncio fue muy bien recibido por los fans, que destacaron la presencia de un invitado de alto nivel y de una de las sagas más destacadas del cine de terror.

James Jude es uno de los 12 actores que le dieron vida a diferentes versiones de Michael Myers desde su primera aparición en la película original de "Halloween", estrenada en 1978.

El evento se celebrará este 11 y 12 de octubre en Cintermex y quienes decidan asistir para conocer al intérprete de "La Forma", tendrán oportunidad de tomarse la foto con él y obtener un autógrafo.

Además de anunciar a James Jude, la organización reveló al Vampiro Canadiense y a Christine Elise como parte de los grandes invitados para este evento, que reúne a personalidades del mundo del terror y lo paranormal.


