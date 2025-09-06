Milán da el último adiós al ‘rey’ de la moda, Giorgio Armani

Varios cientos de personas acudieron este sábado a la capilla ardiente de Giorgio Armani, instalada en el Teatro Armani de Milán, en la calle Bergognone 59, para despedir al icónico diseñador, conocido como el ‘rey’ de la moda italiana.

El espacio, diseñado por Tadao Ando e inaugurado en 2015, albergó el féretro en penumbra, adornado con flores blancas, farolillos rojos y custodiado por una guardia de honor de los Carabineros.

Una pantalla proyectaba un retrato sonriente de Armani junto a su frase-testamento: "El legado que espero dejar es el compromiso por el respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo comienza".

Junto al féretro estuvieron su compañero de vida, Leo Dell’Orco, su amigo Federico Marchetti, y sus sobrinos, como Andrea Camerana, cercano colaborador.

Personalidades como los arquitectos Stefano Boeri y Massimiliano Fuksas, cineastas como Giuseppe Tornatore y Gabriele Salvatores, modelos como Valeria Mazza, actrices como Maria Grazia Cucinotta y diseñadores como Donatella Versace acudieron a rendir homenaje.

El presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, destacó el legado de Armani en el deporte, como propietario del ‘Olimpia Miláno’ y diseñador de los uniformes olímpicos italianos.

El alcalde de Milán, Beppe Sala, y John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, también estuvieron presentes.

Sala declaró: "Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo. Fue un gran milanés que hizo tanto por esta ciudad".

El lunes 8 de septiembre, día del funeral privado, Milán decretará luto oficial, con la bandera a media asta.

Estudiantes de moda y medios italianos lo recordaron como "el rey de la moda", un ícono de creatividad y maestría.

Tras su fallecimiento a los 91 años, se abrirá su testamento, que distribuirá un patrimonio de 13,000 millones de euros y las cuotas de su imperio, valorado en 2,300 millones de euros, gestionado por la Fundación Armani.

Los herederos más cercanos incluyen a su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y Leo Dell’Orco.

