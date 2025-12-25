Papa León XIV clama por la paz global en su mensaje de Navidad

El papa León XIV hizo este jueves un llamado urgente a la paz, el diálogo y la reconciliación en distintas regiones del mundo marcadas por la guerra y la inestabilidad, durante su primer mensaje de Navidad previo a la bendición Urbi et Orbi desde el Vaticano.

Desde el balcón central de la basílica de San Pedro y ante miles de fieles que se congregaron en la plaza pese a la lluvia, el pontífice instó a rechazar el odio y la confrontación, y a optar por el entendimiento como camino para resolver los conflictos.

"La paz de Dios nace de un sollozo acogido, de un llanto escuchado; nace entre ruinas que claman una nueva solidaridad, nace de sueños y visiones que, como profecías, invierten el curso de la historia". #PapaLeónXIV en la santa misa del día de #Navidadhttps://t.co/hnfFNCuWLW pic.twitter.com/zJmjdUjxlz — Vatican News (@vaticannews_es) December 25, 2025

Un mensaje firme contra la violencia

El papa, de origen estadounidense y peruano, subrayó que cada persona tiene la responsabilidad de contribuir a la paz desde su entorno.

En ese sentido, pidió de manera explícita “justicia, paz y estabilidad” para Líbano, Palestina, Israel y Siria, regiones que enfrentan prolongadas crisis humanitarias.

Dirigiéndose especialmente a los cristianos que viven en Medio Oriente, recordó su reciente visita al Líbano y afirmó conocer de primera mano el temor y la impotencia que sienten frente a dinámicas de poder que los superan.

Llamado al diálogo por Ucrania y Europa

León XIV también dedicó un espacio central de su mensaje al conflicto en Ucrania. Exhortó a las partes involucradas a silenciar las armas y a encontrar, con el respaldo de la comunidad internacional, el valor necesario para entablar un diálogo sincero y respetuoso.

Asimismo, encomendó al “Príncipe de la Paz” al continente europeo, al que pidió mantener un espíritu solidario, fiel a sus raíces y abierto a quienes atraviesan situaciones de necesidad.

Paz para los conflictos olvidados

El pontífice no dejó fuera a las llamadas guerras invisibles. Mencionó a países como Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso y la República Democrática del Congo, donde miles de personas siguen padeciendo violencia, persecución y terrorismo lejos de los reflectores internacionales.

También pidió el cese de la violencia en Haití y exhortó a que América Latina apueste por el diálogo y el bien común por encima de las divisiones ideológicas.

Un mensaje para los más vulnerables

Durante su intervención, León XIV recordó a quienes sufren hambre, pobreza, desplazamiento forzado o falta de oportunidades.

Mencionó a los habitantes de Gaza, al pueblo yemení, a los migrantes, desempleados, jóvenes sin futuro laboral y a las personas privadas de la libertad que viven en condiciones precarias.

Una Navidad con sentido de paz

El mensaje concluyó con una reflexión poética al citar al escritor israelí Yehuda Amichai, evocando una paz sencilla y profunda, nacida del cansancio de la violencia. Para el papa, el nacimiento de Jesús representa el origen de una paz auténtica.

“Que el Nacimiento del Señor sea también el nacimiento de la paz”, expresó antes de desear a todos una Navidad serena.

