incendios_nochebuena2_bb638936c6
Nuevo León

Atienden incendios en Nochebuena y Navidad en la metrópoli regia

Al menos tres incendios movilizaron a las corporaciones de auxilio durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves

  • 25
  • Diciembre
    2025

Durante la Nochebuena y las primeras horas de Navidad, elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron diversos incendios en distintos puntos del área metropolitana. 

Uno de los casos ocurrió en el cruce de Juan Zuazua y Manuel María Contreras, en el Centro de Monterrey, donde se incendió una aplanadora amarilla ubicada en el exterior de una bodega abandonada. 

El fuego fue controlado, dejando daños parciales en el vehículo. 

Otro incendio fue atendido en una casa abandonada de la calle 15 de marzo número 407, en la colonia 18 de octubre, en Escobedo, provocado por acumulación de basura.

incendios-nochebuena.jpg

El fuego fue sofocado y solo se realizaron labores de enfriamiento, sin personas lesionadas.

Finalmente, en el cruce de avenida Monterrey y Guadalupe, en la colonia Nueva Esperanza, también en Escobedo, se registró un incendio en un domicilio habitado.

Una pareja logró salir a tiempo; la mujer presentó síntomas leves de intoxicación, pero rechazó traslado. 

De manera preventiva se evacuaron dos viviendas aledañas y el incendio fue extinguido en su totalidad. 

incendios-nochebuena1.jpg

En todos los hechos, las corporaciones actuaron de forma coordinada, descartando riesgos posteriores.


