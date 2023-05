Modelo es expulsada de supermercado por su vestimenta

Luego de que la acusaran de no portar la vestimenta “adecuada”, una modelo fue expulsada de un supermercado.



Se trata de Kerolay Chaves, quien vende contenido exclusivo a través de OnlyFans.

La joven relató su anécdota mediante Instagram, donde mostró una imagen de cómo iba vestida.

En la fotografía se puede ver a la modelo con un top blanco de escote ligero, un mini short de mezclilla entallado y un par de sandalias.

Chaves acusó ser vista de mala forma y contó que la expulsaron por “usar ropa demasiado corta”.

'Acabo de regresar del supermercado y me acosaron por usar 'ropa demasiado corta'. Algunas personas me miraron con prejuicio, otras me maldijeron y finalmente fui expulsada del lugar. ¿pueden creerlo?', escribió en la red social.