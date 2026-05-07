‘Mortal Kombat II’ promete más sangre, peleas y mitología

La segunda película de la saga Mortal Kombat tenía dos objetivos claros tras el final de la primera cinta: el torneo de los campeones debía llevarse a cabo y Johnny Cage llegaría como uno de los nuevos personajes del elenco… todo se cumplió.

Mortal Kombat II pone en escena a los campeones favoritos del público, incluyendo la presencia del famoso Johnny Cage; todos deben luchar una serie de sangrientas batallas para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn. En el camino se les unirán nuevos aliados y se descubrirán más poderes.

La cinta es dirigida, al igual que la primera, por Simon McQuoid; la historia de la secuela fue escrita por Jeremy Slater, basada en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias.

“Hay una brutalidad descarada en las batallas, pero era necesario para mantenernos fieles al videojuego”, indicó McQuoid. “Es un elemento clave de Mortal Kombat, luchas cuerpo a cuerpo más efectos para mostrar que son dos mundos en guerra”.

En el elenco destaca la participación de Karl Urban como Johnny Cage, quien se suma a Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan y Damon Herriman, entre otros.

El director explicó que, junto al guionista y los productores, se escuchó a los fans tras la primera película para tomar lo bueno y lo malo que opinaron.

“Los fans de Mortal Kombat te dicen y esperan que los juegos y batallas tengan una cantidad asombrosa de mitología, con múltiples líneas temporales, reinicios completos y, literalmente, docenas y docenas de personajes; por eso su creador, Ed Boon, estuvo siempre detrás para orientarnos”, dijo el cineasta.

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