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Escena

‘Mortal Kombat II’ promete más sangre, peleas y mitología

La secuela incorporará a Johnny Cage y llevará a los campeones al esperado enfrentamiento contra Shao Kahn con batallas más brutales y fieles al videojuego

  • 07
  • Mayo
    2026

La segunda película de la saga Mortal Kombat tenía dos objetivos claros tras el final de la primera cinta: el torneo de los campeones debía llevarse a cabo y Johnny Cage llegaría como uno de los nuevos personajes del elenco… todo se cumplió. 

Mortal Kombat II pone en escena a los campeones favoritos del público, incluyendo la presencia del famoso Johnny Cage; todos deben luchar una serie de sangrientas batallas para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn. En el camino se les unirán nuevos aliados y se descubrirán más poderes. 

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La cinta es dirigida, al igual que la primera, por Simon McQuoid; la historia de la secuela fue escrita por Jeremy Slater, basada en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias.

“Hay una brutalidad descarada en las batallas, pero era necesario para mantenernos fieles al videojuego”, indicó McQuoid. “Es un elemento clave de Mortal Kombat, luchas cuerpo a cuerpo más efectos para mostrar que son dos mundos en guerra”. 

En el elenco destaca la participación de Karl Urban como Johnny Cage, quien se suma a Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan y Damon Herriman, entre otros. 

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El director explicó que, junto al guionista y los productores, se escuchó a los fans tras la primera película para tomar lo bueno y lo malo que opinaron. 

“Los fans de Mortal Kombat te dicen y esperan que los juegos y batallas tengan una cantidad asombrosa de mitología, con múltiples líneas temporales, reinicios completos y, literalmente, docenas y docenas de personajes; por eso su creador, Ed Boon, estuvo siempre detrás para orientarnos”, dijo el cineasta.


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