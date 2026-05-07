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Nuevo León

Estado listo ante cualquier decisión sobre Paquete Fiscal: Carlín

El secretario de Finanzas reiteró que la decisión sobre un posible periodo extraordinario dependerá del Poder Legislativo

  • 07
  • Mayo
    2026

El secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, Ulises Carlín de la Fuente, aseguró que el gobierno está preparado para responder a cualquier postura o requerimiento técnico que solicite el Congreso local respecto a la aprobación del Paquete Fiscal 2026 durante los próximos días.

Las declaraciones ocurren luego de que la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) y diversos diputados pidieran no frenar el paquete fiscal, además de que el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, solicitara que este sea aprobado antes del Mundial de la FIFA 2026.

“Nosotros estamos preparados para cualquier postura, para cualquier informe, para cualquier trabajo técnico que requiera el Congreso y para apoyarlos”, declaró Carlín de la Fuente.

El funcionario estatal señaló que, pese a que el presupuesto aún no ha sido aprobado, esto no ha detenido la operación financiera ni la continuidad de los proyectos impulsados por la administración estatal encabezada por el gobernador Samuel García.

“Nosotros hemos estado en pláticas también con calificadoras, con bancos, pues para que vean que, independientemente del proceso que vaya a seguir por parte del Legislativo, pues sí estamos operando y no se ha parado la continuidad de los proyectos del Estado”, afirmó.

Asegura que Miguel Flores es enlace con la administración estatal 

Carlín de la Fuente indicó además que las conversaciones entre el Gobierno estatal y los legisladores continúan y que el enlace por parte de la administración estatal es Flores Serna.

“La ruta la tendrá que fijar el Congreso de qué es lo que quieren en específico, pero en algún momento sí trabajamos con los distintos escenarios que se pueden presentar derivados de algunos comentarios que habían hecho diputados”, agregó.

Finalmente, el secretario de Finanzas reiteró que la decisión sobre un posible periodo extraordinario dependerá del Poder Legislativo.

“Depende del Congreso si fija un periodo extraordinario, si no lo fija, afortunadamente hemos platicado con el sector financiero”, concluyó.


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